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Кружки и секции: куда отдать ребенка, чтобы он вырос успешным
Детство — это период, когда в ребенке можно развить таланты. Задача родителей - помочь определиться с интересами и увлечениями.
Как понять, к чему тянет ребенка?
Можно наблюдать за игровым процессом. Что чаще делает ребенок в свободное время: рисует, бегает или занимается на компьютере? Разрешите ему самому выбирать, чем заниматься и какую музыку слушать. Так будет проще понять, к чему действительно есть склонности. Родителям нужно помочь ребенку узнавать что-то новое в той сфере, к которой его тянет. Например, если ему нравится музыка, сходите вместе на концерт. Или при интересе к спорту посетите игру или тренировку.

В каком возрасте проявляются способности?
Некоторые психологи считают, что талант можно заметить уже в 2-3 года. К 5 годам наклонности уже более выражены. Например, Илон Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер научился программировать в 10 лет, а в 12 уже продал свою первую видеоигру. Билл Гейтс — создатель программного обеспечения Microsoft написал свою первую программу в 13 лет. Известный актер Леонардо Ди Каприо первый раз оказался на сцене в 2 года, а дебют в кино произошел в 17 лет.

Как раскрыть талант ребенка?
Правильно и ненавязчиво раскрыть детские способности, развить их и направить в нужное русло можно с помощью дополнительных занятий. Например, секций и кружков. Спорт, танцы, искусство — в будущем могут стать делом всей жизни.

Также возможны случаи, когда ребенку сложно дается школьная программа. Он не успевает за новыми темами и отстает от одноклассников. Чаще всего эту проблему удается решить, если попробовать разные подходы к занятиям. С этим отлично справляются в центрах дополнительных образований. Там используют отличные от школ техники обучения, которые легче воспринимаются детьми.

Чтобы родителям было проще выбрать, куда записать ребенка, предлагаем подборку детских кружков в Сыктывкаре.
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