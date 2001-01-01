Образовательная группа "ГЛОБУС" открывает мир знаний
Обучение за границей — серьезное решение, порождающее много вопросов. Где учиться? Какая программа в наибольшей степени отвечает вашим потребностям? Сколько это стоит? Когда и как начинать готовиться к поступлению?

Ответить на все эти вопросы могут в Центре международных программ "Глобус" — это образовательная консалтинговая организация с большим опытом работы, созданная в 2001 году.

Выпускники Центра "Глобус" учатся, живут и работают по всему миру – от США до Новой Зеландии.

Центр "Глобус" — член международных образовательных ассоциаций ICEF, ALPHE и WEBA, объединяющих вузы, бизнес-школы, средние и языковые школы, профессиональных консультантов по образованию за рубежом, знающих, как поступить практически в любое учебное заведение мира. Для поступления в зарубежный вуз прежде всего необходимо знание иностранного языка. Подготовку к тестированию по английскому, немецкому и французскому языкам TOEFL, SAT, IELTS, GRE, GMAT, Duolingo, TestDaf и DELF можно пройти у нас в Сыктывкаре.

Поступление на обучение возможно на любой ступени: среднего, высшего и поствысшего образования.
Среднее образование
Наиболее экономичный вариант на этом уровне образования – онлайн (дистанционное обучение).

Например, можно получить аттестат канадской средней школы по программе Ontario E-School. Такой документ дает преимущества при поступлении в вузы всех стран мира.

Популярна программа IB – International Baccalaureate. Она существует уже около 45 лет, 7500 аналогичных программ по единому учебному плану предлагается в 5500 школах в 160 странах по всему миру: Fulham School (Великобритания), St. George International School (Швейцария), International School of Milan (Италия), Brookes Moscow International IB World School (Россия) и т.д. В IB школах идет подготовка к поступлению в университеты, как правило, на английском языке.

Интересны школы-пансионаты по принципу Хогвартса. Например, ежегодно школьников отправляют получать среднее образование в лучшее учебное заведение на Кипре — PASCAL English School. Это комплекс из нескольких школ.

В этой средней школе-пансионе для детей от 12 лет, преподавание ведется на английском языке. Учебное заведение было основано в 1988 году и аккредитовано Министерством образования и культуры Республики Кипр, University of Cambridge International Examinations, ESOL Examinations и Edexcel Pearson экзаменационными центрами, IB World Schools.
На фото – новая резиденция, которую сдали летом 2022 года. В школе не только качественная академическая программа, но и удивительно уютная, домашняя обстановка. Стоимость обучения значительно ниже, чем в британских, американских и других европейских школах. В среднем от 26 до 30 000 евро в зависимости от класса.
Бакалавриат
Первая ступень высшего образования – степень бакалавра. Ее можно получить практически в любой стране мира за 3-4 года, но требования везде разные.

Можно поехать на обучение как сразу после окончания школы с аттестатом, так и на языковые курсы или подготовительное отделение, а также перевестись из российского вуза. Например, при хорошей успеваемости можно перевестись в американский университет после 2 или 3 курса вуза в России и даже получить 70%-ную скидку на оплату обучения.
Иван, выпускник Armstrong Atlantic State University, США.

Замечательный выбор прикладных специальностей в учебных заведениях Канады: от бухгалтерского учета до биотехнологии и пилотирования самолетов предлагает Fanshawe College в Лондоне в провинции Онтарио.
Также давно опробован Niagara College, один из кампусов которого находится прямо в городке над Ниагарским водопадом, Niagara Falls.

Если вы в данный момент находитесь в поиске идеальной страны для обучения за рубежом, предлагаем вам присмотреться к Австралии.
Студенческая гостиная в Торренс университете в Сиднее.

Несколько фактов:

• Возможность работать во время обучения с занятостью до 20 часов в неделю со средней ставкой 18 долларов/час. Эта сумма позволит покрыть основные расходы на проживание. После окончания обучения без особых сложностей можно оформить Temporary Graduate visa, обычно на срок от 2 до 4 лет.

• Климат. Австралия находится в южном полушарии, поэтому начиная учебу в сентябре, вы снова попадете в весну, а в декабре будете наслаждаться жаркой летней погодой.

• Австралийский диплом признается и высоко котируется во всем мире. В первой сотне лучших университетов мира по версии Times Higher Education есть 5 австралийских вузов. Получив образование в Австралии, вам не нужно будет переподтверждать свой сертификат, диплом или научную степень бакалавра или магистра, если вы решите переехать и работать в другой стране.

Немногие знают, что образование в ряде стран Европы (Германия, Австрия, Чехия, Финляндия) практически бесплатно или очень экономично (до 800-1000 евро в год) и для иностранных граждан тоже. Главное – иметь хорошие академические результаты за предыдущие годы обучения в школе или в вузе, вовремя подать документы (прием осуществляется на конкурсной основе) и хорошо знать язык. Каждый год центром "Глобус" осуществляется набор на подготовительную программу поступления в вузы и колледжи Финляндии. Программа, разработанная нашими партнерами, ориентирована на успешное изучение финского языка и предназначены для желающих учиться в государственных вузах и колледжах Финляндии бесплатно.
Следующая ступень – магистратура
Если программы бакалавриата обычно преподаются в Европе на национальных языках и обучение на английском – скорее исключение, чем правило, то магистратура на английском языке предлагается практически во всех вузах. На магистерские программы требуются диплом о высшем образовании и сертификат о знании языка.

Огромное количество инженерных магистерских программ, например, в University of New South Wales, Сидней, Канберра, Австралия, и некоторые из них опробованы сыктывкарцами.
Высшая ступень – докторантура
В основном для желающих развивать научную или преподавательскую карьеру. Большинство крупных университетов имеют докторантуру, но поступать лучше, закончив магистерский курс за границей, причем с хорошими академическими результатами. В этом случае почти гарантирована работа на кафедре в качестве ассистента профессора, что освобождает от оплаты за обучение и дает неоценимый опыт работы.
Елена – ярчайший пример! Она прошла все ступени обучения в американских вузах и сама сейчас является профессором одного из университетов США.

Также центр "Глобус" предлагает программы различных стажировок, последипломных практик и т.д. В частности, выпускники вузов по направлению "Английский язык" могут получить сертификат TESOL с правом преподавания английского языка как второго по всему миру с последующим трудоустройством за рубежом.
Отдых и каникулы
Особой популярностью среди школьников пользуются каникулярные программы в Великобритании (Борнмут), на Мальте (Валетта), представленные нашими партнерами Cavendish School of English, а также в Ирландии (Дублин) от Dorset College, и на Кипре в International English School Pascal и в Международной Летней Школе Cyprus InternationalUniversity (CIU), в Турции от Natillus. Для студентов старше 18 и взрослых также есть привлекательные предложения по всему миру, например, круглогодичные курсы английского и испанского языков в AIL Малага, Испания. Предусмотрены и семейные поездки с изучением языка для детей и взрослых. На территории России у школьников также есть возможность сочетать отдых с изучением английского языка в летнем языковом лагере Международной театрально-лингвистической школы English City в пансионате близ Туапсе.

Центр международных программ "Глобус" проводит бесплатные индивидуальные консультации. Записаться можно по телефонам, по электронной почте или в официальной группе ВКонтакте.
Контакты:
Адрес в Сыктывкаре:
улица Первомайская, 70А,
3 этаж, кабинет 301.
Телефоны:
8(912)864-39-24,
8(8212)21-55-78,
8(912)864-66-56,
8(904)208-60-70.
Сайт: globus-center.org
Почта: ciep-syktyvkar@mail.ru
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