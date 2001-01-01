Образовательная группа "ГЛОБУС" открывает мир знаний

Обучение за границей — серьезное решение, порождающее много вопросов. Где учиться? Какая программа в наибольшей степени отвечает вашим потребностям? Сколько это стоит? Когда и как начинать готовиться к поступлению?



Ответить на все эти вопросы могут в Центре международных программ "Глобус" — это образовательная консалтинговая организация с большим опытом работы, созданная в 2001 году.



Выпускники Центра "Глобус" учатся, живут и работают по всему миру – от США до Новой Зеландии.



Центр "Глобус" — член международных образовательных ассоциаций ICEF, ALPHE и WEBA, объединяющих вузы, бизнес-школы, средние и языковые школы, профессиональных консультантов по образованию за рубежом, знающих, как поступить практически в любое учебное заведение мира. Для поступления в зарубежный вуз прежде всего необходимо знание иностранного языка. Подготовку к тестированию по английскому, немецкому и французскому языкам TOEFL, SAT, IELTS, GRE, GMAT, Duolingo, TestDaf и DELF можно пройти у нас в Сыктывкаре.



Поступление на обучение возможно на любой ступени: среднего, высшего и поствысшего образования.

