В Сыктывкаре идет набор в старейший танцевально-спортивный клуб города

нетравматичность и равномерная нагрузка на все группы мышц;



возможность выплеснуть переживания и эмоции;



эстетическое развитие. Музыка, эстетика движения, красивые помещения и костюмы – все это помогает развивать хороший вкус;



развитие памяти и интеллекта. Заучивание движений и танцевальных связок отлично тренирует память и умение ориентироваться в пространстве и времени;



универсальность. Танцы подойдут и мальчикам, и девочкам, а приступить к занятиям можно в любом возрасте. Главное – желание;



разнообразие. Ребенок может выбрать любое из танцевальных направлений и менять свое решение в зависимости от предпочтений;



социальная адаптация. Ребенок учится работать в паре и коллективе, преодолевает стеснение и становится более уверенным в себе.





Каждый родитель старается заботиться не только об интеллектуальном развитии ребенка, но и о физическом. Ведь именно в детстве активнее всего формируется и совершенствуется нервная и костно-мышечные системы, развивается и укрепляется дыхательный аппарат. Однако довольно часто людям трудно определиться, что же лучше: спорт или занятия танцами.Занятия спортом, как правило, довольно травматичны. Поэтому родители выбирают для своего ребенка танцы. Этот вид нагрузки имеет целый ряд преимуществ:Заниматься танцами можно и самостоятельно, но лучше делать это под руководством профессиональных хореографов. Жителей Сыктывкара приглашают в танцевально-спортивный клуб "Ритм". Он существует уже 44 года, а в 2005 году клуб получил звание "Образцовый детский коллектив".