В Сыктывкаре идет набор в старейший танцевально-спортивный клуб города
Каждый родитель старается заботиться не только об интеллектуальном развитии ребенка, но и о физическом. Ведь именно в детстве активнее всего формируется и совершенствуется нервная и костно-мышечные системы, развивается и укрепляется дыхательный аппарат. Однако довольно часто людям трудно определиться, что же лучше: спорт или занятия танцами.

Занятия спортом, как правило, довольно травматичны. Поэтому родители выбирают для своего ребенка танцы. Этот вид нагрузки имеет целый ряд преимуществ:

  • нетравматичность и равномерная нагрузка на все группы мышц;
  • возможность выплеснуть переживания и эмоции;
  • эстетическое развитие. Музыка, эстетика движения, красивые помещения и костюмы – все это помогает развивать хороший вкус;
  • развитие памяти и интеллекта. Заучивание движений и танцевальных связок отлично тренирует память и умение ориентироваться в пространстве и времени;
  • универсальность. Танцы подойдут и мальчикам, и девочкам, а приступить к занятиям можно в любом возрасте. Главное – желание;
  • разнообразие. Ребенок может выбрать любое из танцевальных направлений и менять свое решение в зависимости от предпочтений;
  • социальная адаптация. Ребенок учится работать в паре и коллективе, преодолевает стеснение и становится более уверенным в себе.


Заниматься танцами можно и самостоятельно, но лучше делать это под руководством профессиональных хореографов. Жителей Сыктывкара приглашают в танцевально-спортивный клуб "Ритм". Он существует уже 44 года, а в 2005 году клуб получил звание "Образцовый детский коллектив".


Воспитанники танцевально-спортивного клуба "Ритм" регулярно участвуют в городских и республиканских мероприятиях, правительственных концертах. Сейчас ведется набор детей на следующие направления:

  • ритмопластика – для детей с 2 до 4 лет;
  • школа бального танца – с 4 до 6 лет;
  • спортивные бальные танцы – с 7 до 11 лет;
  • хип-хоп Кидз – с 4 до 6 лет;
  • хип-хоп Подростки – с 7 до 15 лет;
  • детский фитбол – с 4 до 9 лет;
  • растяжка с 5 лет – для детей и взрослых;
  • k-pop cover dance – от 12 лет;
  • шаффл дэнс – от 12 лет.
Танцевально-спортивный клуб "Ритм" находится в самом центре Сыктывкара на 4 этаже ТЦ "Дом быта" по адресу: улица Первомайская, 72.

Записаться на занятия можно в обсуждениях группы клуба во "ВКонтакте".
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