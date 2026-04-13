Врач Пироговского Университета объяснил, как алкоголь и пассивный образ жизни вредят мозгу

Несмотря на скромные размеры, этот орган является настоящим «пожирателем» кислорода, потребляя до четверти всего поступающего в организм объема. Об этом рассказал ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Алексей Михайлович Решетун. 

Это делает его чрезвычайно чувствительным к любым нарушениям, и ключевым фактором его бесперебойной работы становится адекватное снабжение кислородом.

Жизненно важный для мозга кислород транспортируется кровью, циркулирующей по двум основным артериальным системам, питающим этот орган. Соответственно, поддержание сосудов в здоровом состоянии – первостепенная задача.

Атеросклероз, поражающий артерии у основания мозга и сонные артерии, способен серьезно ограничить кровоток из-за разрастания атеросклеротических бляшек. Среди известных факторов риска этого заболевания: курение, вейпинг, нездоровый образ жизни, употребление жирной пищи и прочие.

Отдельного упоминания заслуживает алкоголь. Он быстро выводит из строя мягкие оболочки головного мозга, вызывая фиброз и нарушая кровоснабжение участков коры. Это неизбежно сказывается на когнитивных способностях и психологическом состоянии человека.

Кроме того, мозг нуждается в постоянной «тренировке». Пассивное потребление информации, такое как просмотр коротких видео, ведет к ослаблению и утрате нейронных связей. И наоборот, получение новых знаний, развитие памяти, обучение и решение логических задач стимулируют образование новых связей, тем самым наращивая ресурсы мозга.

Следовать простым правилам поддержания головного мозга в активном состоянии – значит инвестировать в свое долголетие и качество жизни.

