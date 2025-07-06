У огурцов желтеют листья – тревожный сигнал: причины, последствия, решения проблемы

Пожелтение листьев у огурцов – это тревожный сигнал, который свидетельствует о том, что растение испытывает сильный стресс или страдает от неблагоприятных условий. Существует несколько возможных причин пожелтения, и своевременное определение каждой из них поможет вам быстро принять необходимые меры и спасти свой урожай.

Пожелтение листьев значительно снижает процесс фотосинтеза, ослабляет растение и, как следствие, приводит к уменьшению урожайности. Если не принять своевременные меры, листья начнут засыхать и опадать, что может привести к гибели всего куста. Кроме того, поврежденные листья становятся "входными воротами" для различных инфекций и вредителей.

Ключевой Вывод:

Чтобы сохранить здоровье растений и получить хороший урожай огурцов, необходимо соблюдать режим полива, правильно удобрять растения, защищать их от неблагоприятных погодных условий, а также своевременно бороться с вредителями и болезнями. Внимание к этим аспектам поможет вашим огурцам оставаться зелеными, здоровыми и плодоносящими вплоть до конца сезона.

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