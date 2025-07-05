"Еле убежали от этого гостеприимства": российский турист дал честный отзыв об отдыхе в Абхазии

Фото из архива редакции

Голубое озеро в Абхазии, чьи фотографии завораживают лазурной гладью, давно стало символом этой горной страны. Оно манит туристов, словно магнит, обещая незабываемые впечатления и сказочные виды. Однако, прежде чем отправиться в это, казалось бы, райское место, стоит взглянуть правде в глаза и узнать, что ждет вас за пределами глянцевых картинок. Разочарование у берегов лазури: что не так с Голубым озером?

К сожалению, реальность у Голубого озера не всегда соответствует идеальному образу из интернета. Многие туристы, очарованные фотографиями, сталкиваются с неприятными сюрпризами, которые могут омрачить их поездку.