Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Огурцы "дуреют" от этой подкормки: проверенный временем рецепт – урожай как в промышленных теплицах

Огурцы "дуреют" от этой подкормки: проверенный временем рецепт – урожай как в промышленных теплицахСоздано в Шедевруме

Фосфор играет ключевую роль в развитии растений, обеспечивая их здоровый рост, формирование крепкой корневой системы, активное наращивание зеленой массы, образование завязей и своевременное созревание плодов. Он также важен для обильного и продолжительного цветения.

Для подкормки огурцов фосфором совсем не обязательно покупать дорогостоящие минеральные удобрения. Существуют проверенные временем, натуральные и эффективные рецепты, которые легко приготовить дома.

Участники популярного VK-сообщества "ДАЧА | САД | ОГОРОД" поделились рецептом приготовления настоя, который десятилетиями доказывает свою эффективность. Для его приготовления вам понадобится около 0,5 кг рыбных голов, которые нужно поместить в ведро и залить 10 литрами воды. Смесь должна настаиваться в течение трех дней. Важно учитывать, что в процессе настаивания будет выделяться сильный запах. Для использования готовый настой необходимо развести – 0,5 литра настоя на лейку воды, и тщательно обработать этим раствором огуречные посадки.

Рыбьи головы – это богатый источник природного фосфора, который легко усваивается огурцами. После такой подкормки растения быстро восстанавливаются, активизируют свой рост и радуют обильным урожаем. Регулярное использование этого настоя поможет вам получить отличные результаты.

Экспертное уточнение: Несмотря на эффективность данного метода, важно помнить о мерах предосторожности. Резкий запах настоя может привлекать животных и насекомых. Рекомендуется использовать настой вдали от жилых помещений или использовать закрытые емкости для настаивания. Также, для предотвращения развития болезней, не рекомендуется опрыскивать растения в солнечную погоду.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости