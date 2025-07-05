Денежная лихорадка: Володина назвала знак, который разбогатеет летом 2025

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Известный российский астролог Василиса Володина, популярная телеведущая и блогер, сделала прогноз, выделив один знак Зодиака, которому в ближайшем будущем предстоит значительный финансовый взлет. Тельцам улыбнется удача!

По мнению авторитетного астролога, именно представители знака Тельца станут главными везунчиками и будут притягивать удачу до конца года. Если вы, Телец, чувствовали, что жизнь складывается не в вашу пользу, готовьтесь к позитивным переменам, которые кардинально изменят ситуацию!