Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей

Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменейСоздано в Шедевруме

Выбрать хорошие пельмени в магазине – задача не из легких. К сожалению, качество многих марок оставляет желать лучшего. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, "Роскачество" провело масштабное исследование и составило рейтинг пельменей, соответствующих высоким стандартам качества.

Что оценивали эксперты "Роскачества"?

Эксперты проверили пельмени по следующим критериям:

  • Состав: Достаточно ли в пельменях мяса? Есть ли в составе соя, крахмал, усилители вкуса и другие нежелательные добавки?
  • Соответствие заявленному составу: Соответствует ли состав, указанный на этикетке, реальному составу продукта?
  • Безопасность: Отсутствуют ли в продукте вредные микроорганизмы и опасные вещества?

Рейтинг лучших марок пельменей 2025 по версии "Роскачества":

По результатам исследования, только некоторые из 48 протестированных образцов получили высокую оценку и рекомендацию к покупке. В список лучших вошли следующие бренды:

  • «Дымов»
  • «Мясницкий ряд»
  • «Мираторг»
  • «Папа может»
  • «Ермолино»
  • «Атяшево»
  • «ВкусВилл»
  • «Цезаренок»
  • «Рублевский»

Эти производители подтвердили высокое качество своей продукции: в составе пельменей натуральное мясо и отсутствуют вредные добавки. Тесты также подтвердили безопасность этих марок, исключив наличие опасных бактерий и веществ.

Как выбрать качественные пельмени в магазине: советы потребителям:

  • Внимательно читайте состав: Чем меньше ингредиентов, тем лучше. В идеале в составе должны быть только мясо, мука, вода и специи.
  • Обращайте внимание на срок годности: Не покупайте продукты с истекающим сроком годности.
  • Оценивайте внешний вид: Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи.
  • Выбирайте проверенные бренды: Компании с хорошей репутацией, как правило, более ответственно относятся к качеству своей продукции. Ориентируйтесь на рейтинг "Роскачества".

Делая осознанный выбор продуктов, вы заботитесь о своем здоровье и наслаждаетесь вкусной едой!

Экспертное уточнение: Результаты исследований "Роскачества" являются полезным ориентиром при выборе пельменей. Однако, важно помнить, что состав и качество продукции могут меняться со временем. Всегда внимательно изучайте состав перед покупкой и доверяйте своим вкусовым ощущениям.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости