Можно смело брать – там одно мясо: Роскачество выявило лучшие марки пельменей
- 07:05 5 июля
- Дмитрий Перцев
Выбрать хорошие пельмени в магазине – задача не из легких. К сожалению, качество многих марок оставляет желать лучшего. Чтобы помочь потребителям сделать правильный выбор, "Роскачество" провело масштабное исследование и составило рейтинг пельменей, соответствующих высоким стандартам качества.
Что оценивали эксперты "Роскачества"?
Эксперты проверили пельмени по следующим критериям:
- Состав: Достаточно ли в пельменях мяса? Есть ли в составе соя, крахмал, усилители вкуса и другие нежелательные добавки?
- Соответствие заявленному составу: Соответствует ли состав, указанный на этикетке, реальному составу продукта?
- Безопасность: Отсутствуют ли в продукте вредные микроорганизмы и опасные вещества?
Рейтинг лучших марок пельменей 2025 по версии "Роскачества":
По результатам исследования, только некоторые из 48 протестированных образцов получили высокую оценку и рекомендацию к покупке. В список лучших вошли следующие бренды:
- «Дымов»
- «Мясницкий ряд»
- «Мираторг»
- «Папа может»
- «Ермолино»
- «Атяшево»
- «ВкусВилл»
- «Цезаренок»
- «Рублевский»
Эти производители подтвердили высокое качество своей продукции: в составе пельменей натуральное мясо и отсутствуют вредные добавки. Тесты также подтвердили безопасность этих марок, исключив наличие опасных бактерий и веществ.
Как выбрать качественные пельмени в магазине: советы потребителям:
- Внимательно читайте состав: Чем меньше ингредиентов, тем лучше. В идеале в составе должны быть только мясо, мука, вода и специи.
- Обращайте внимание на срок годности: Не покупайте продукты с истекающим сроком годности.
- Оценивайте внешний вид: Пельмени должны быть целыми, без повреждений и излишней наледи.
- Выбирайте проверенные бренды: Компании с хорошей репутацией, как правило, более ответственно относятся к качеству своей продукции. Ориентируйтесь на рейтинг "Роскачества".
Делая осознанный выбор продуктов, вы заботитесь о своем здоровье и наслаждаетесь вкусной едой!
Экспертное уточнение: Результаты исследований "Роскачества" являются полезным ориентиром при выборе пельменей. Однако, важно помнить, что состав и качество продукции могут меняться со временем. Всегда внимательно изучайте состав перед покупкой и доверяйте своим вкусовым ощущениям.
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