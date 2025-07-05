Наступят тяжёлые времена: Набиуллина обратилась к тем россиянам, у кого сбережения в деньгах

На фоне укрепления российской валюты, глава Центрального Банка (ЦБ), Эльвира Набиуллина, призвала граждан России к повышенной бдительности и осмотрительности при операциях на валютном рынке. Она подчеркнула, что непредсказуемый курс рубля требует взвешенных решений и повышения финансовой грамотности.

Набиуллина сравнила колебания курса рубля с "американскими горками", отмечая, что опытные игроки действуют рационально: покупают валюту на падении и продают на росте, извлекая прибыль. Она воздержалась от конкретных советов, подчеркнув, что плавающий курс рубля подвержен влиянию множества факторов, как капризная погода, где ясное небо может мгновенно смениться грозой.