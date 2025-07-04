Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

В борьбе с клещами одним из наиболее эффективных и доступных способов защиты является использование эфирных масел. Эти натуральные вещества создают вокруг человека барьер в виде отталкивающего аромата, тем самым минимизируя риск укуса. По данным "Пятого канала", исследования подтверждают высокую эффективность ряда эфирных масел в отпугивании клещей.

Наилучшие результаты в отпугивании клещей показали масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Доступность этих средств делает их популярным выбором для тех, кто заботится о своей безопасности на природе. Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по цене, начинающейся от 45 рублей.