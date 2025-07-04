Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля
- 19:07 4 июля
- Дмитрий Перцев
В борьбе с клещами одним из наиболее эффективных и доступных способов защиты является использование эфирных масел. Эти натуральные вещества создают вокруг человека барьер в виде отталкивающего аромата, тем самым минимизируя риск укуса. По данным "Пятого канала", исследования подтверждают высокую эффективность ряда эфирных масел в отпугивании клещей.
Наилучшие результаты в отпугивании клещей показали масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Доступность этих средств делает их популярным выбором для тех, кто заботится о своей безопасности на природе. Приобрести их можно в любой аптеке или магазине по цене, начинающейся от 45 рублей.
Для повышения эффективности и продления действия эфирного масла рекомендуется использовать специальную основу. Спирт, уксус или глицерин – отличные варианты, которые помогают эфирному маслу дольше сохранять свои отпугивающие свойства.
При правильном применении, подобные средства абсолютно безопасны для нанесения на кожу человека. Однако следует помнить, что обработка шерсти домашних животных эфирными маслами противопоказана. Кошки и собаки обладают повышенной чувствительностью к запахам, и некоторые эфирные масла, такие как масло чайного дерева, аниса или душицы, могут быть для них токсичными.
В качестве безопасной альтернативы для питомцев можно использовать ванилин. Проверенным народным средством является репеллент на основе водки и ванилина. Для его приготовления смешайте 2 грамма ванилина со 100 миллилитрами водки, перелейте в бутылочку с распылителем и дайте настояться в течение пяти-семи дней. Перед каждой прогулкой наносите этот раствор на шерсть животного, пишет "Пятый канал".
Экспертное уточнение: По мнению ветеринара Анны Петровны Ивановой, важно помнить, что самодельные репелленты, даже с использованием натуральных компонентов, не гарантируют 100% защиты от клещей. Поэтому, помимо их использования, необходимо соблюдать меры предосторожности: носить закрытую одежду, осматривать себя и питомцев после прогулок в лесу или парке, а также использовать специализированные антипаразитарные средства, рекомендованные ветеринаром, особенно для животных.
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