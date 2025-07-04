Смешиваю йод с молоком и "кормлю" огурцы в июле: ни единого пожелтевшего листочка — плодоносят как бешеные

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Вместо того чтобы тратить деньги на сомнительные удобрения, попробуйте этот чудо-раствор, который не только питает растения, но и защищает их от болезней и вредителей. Опрыскивание листьев этим составом всего лишь раз в две недели позволит вам наслаждаться сочными и хрустящими огурцами до самой осени!