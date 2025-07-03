Ученые назвали самый вредный суп: в России его готовят почти в каждой семье

Куриный бульон, который мы привыкли считать целебным средством и обязательным блюдом при простуде, сегодня вызывает все больше вопросов у экспертов по здоровому питанию. Неужели этот привычный для многих суп может быть не только бесполезным, но и вредным? Давайте разберемся, в каких случаях куриный бульон превращается из лекарства в отраву.

Куриный суп под микроскопом: Что скрывается в вашей тарелке?