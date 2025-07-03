Больше не буду расплачиваться в магазине картой: оказалось, все это время переплачивала и "Пятерочке" и "Магниту"

Новое исследование австралийских ученых из Университета Аделаиды и Мельбурна заставляет задуматься: оказывается, безналичные платежи могут незаметно опустошать наши кошельки сильнее, чем наличные деньги.

Мир уверенно отказывается от наличных денег, заменяя их банковскими картами и смартфонами, обещая невероятное удобство и скорость. Но действительно ли это удобно для всех, и кто на самом деле выигрывает от этой тенденции – покупатели или магазины?

Анализ 71 исследования, проведенных в 17 странах, показал удивительный факт: использование банковских карт или мобильных приложений для оплаты покупок приводит к увеличению расходов. Причина кроется в отсутствии физического контакта с деньгами. Когда мы платим наличными, мы пересчитываем купюры, отдаем их продавцу, ощущая реальную потерю части своих сбережений. Это формирует более четкое представление о стоимости покупки.

Безналичные платежи воспринимаются иначе. Мы просто прикладываем карту к терминалу, цифры на экране меняются – и покупка совершена. Мозг воспринимает это как менее значимую потерю, чем передача реальных денег. В результате мы чаще совершаем импульсивные покупки и превышаем запланированный бюджет.

Экономист Лахлан Шомбургк подтверждает эту идею: "Если ваша цель – не выходить за рамки бюджета, носите с собой наличные деньги. Это эффективный способ самоконтроля: пересчитывая банкноты, вы более остро осознаете каждую потраченную сумму".

Хотя разница в расходах не огромна, она все же заметна. Особенно сильно это проявляется при покупке престижных товаров: дорогой одежды, аксессуаров, ювелирных изделий. В то же время, суммы, которые мы тратим на чаевые и благотворительность, практически не зависят от способа оплаты, что говорит об особой природе этих расходов.

Важно отметить, что со временем эффект "расточительности" может ослабевать. Чем чаще человек использует безналичные платежи, тем быстрее он к ним привыкает, и разница в расходах становится менее выраженной.

Почему же супермаркеты и другие торговые сети так активно продвигают безналичные платежи? Ответ очевиден: это повышает средний чек. Да, за безналичные платежи взимаются комиссии, но увеличение объема продаж с лихвой покрывает эти расходы. Кроме того, безнал упрощает ведение бухгалтерского учета и снижает риски, связанные с хранением и перевозкой наличных денег.

В итоге, безналичная оплата – это удобно, но не стоит забывать о возможных "подводных камнях". Если вы хотите контролировать свои траты, не отказывайтесь от наличных, особенно при совершении крупных покупок. Осознанный подход к планированию бюджета поможет избежать незапланированных расходов, даже в удобном, но потенциально опасном мире безналичных платежей.

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