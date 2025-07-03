В вагон заходят, как на каторгу: проводницы РЖД люто ненавидят рейсы в эти города России

Фото из архива "ПроГорода"

Работа проводника в РЖД – это не только увлекательные поездки, но и, порой, серьезные испытания, особенно на определенных маршрутах, которые сами сотрудники между собой называют "черным списком". Если южные направления, такие как Сочи или Анапа, обычно вызывают у работников позитивные эмоции, то поездки на север часто становятся настоящим вызовом для их выдержки и профессионализма.

Проводница из Кирова с многолетним стажем работы в "Российских железных дорогах" поделилась информацией о том, что самыми сложными для нее являются маршруты из Санкт-Петербурга в Архангельск или Ярославль. "Станции там идут одна за другой, практически каждые 10-20 минут, – рассказывает она. – Остановки очень короткие, всего пара минут, и это создает массу сложностей".