В вагон заходят, как на каторгу: проводницы РЖД люто ненавидят рейсы в эти города России
- 09:40 3 июля
- Дмитрий Перцев
Работа проводника в РЖД – это не только увлекательные поездки, но и, порой, серьезные испытания, особенно на определенных маршрутах, которые сами сотрудники между собой называют "черным списком".
Если южные направления, такие как Сочи или Анапа, обычно вызывают у работников позитивные эмоции, то поездки на север часто становятся настоящим вызовом для их выдержки и профессионализма.
Проводница из Кирова с многолетним стажем работы в "Российских железных дорогах" поделилась информацией о том, что самыми сложными для нее являются маршруты из Санкт-Петербурга в Архангельск или Ярославль. "Станции там идут одна за другой, практически каждые 10-20 минут, – рассказывает она. – Остановки очень короткие, всего пара минут, и это создает массу сложностей".
Главная проблема заключается в том, что многие небольшие полустанки плохо освещены. В условиях недостаточной видимости пассажиры, опасаясь пропустить свой поезд, скапливаются у вагонов, пытаясь как можно скорее попасть внутрь. "Ночью особенно тяжело, – признается проводница. – Половина станции – это лес, люди забегают со всех вагонов, и ты просто пропускаешь их, иногда даже не успеваешь толком проверить документы, только мельком глянув на билет".
Подобные условия работы создают сильный стресс для проводников. Постоянная спешка, отсутствие полноценного отдыха между остановками, необходимость быстро принимать решения – все это делает такие рейсы крайне нежелательными. В отличие от южных направлений, где график более спокойный, а пассажиры чаще всего находятся в отпускном настроении, северные маршруты требуют от работников РЖД максимальной концентрации и выносливости.
Несмотря на все трудности, проводники продолжают добросовестно выполнять свою работу, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров. Однако, как признаются сами сотрудники, после таких сложных рейсов им требуется гораздо больше времени для восстановления сил. Возможно, именно поэтому у проводников РЖД существуют свои "любимчики" и "изгои" среди маршрутов, и далеко не каждая поездка вызывает у них радостное предвкушение.
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