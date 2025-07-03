Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Фиолетовый – цвет вдохновения, творчества и духовности? Возможно, не все так однозначно. Новое исследование, проведенное в Университете Нью-Йорка, проливает свет на психологические особенности людей, предпочитающих этот загадочный цвет. Оказывается, выбор фиолетового может указывать на непредсказуемость и сложности в общении. Эксперты предполагают, что этот цвет притягивает тех, кого иногда называют "городскими чудаками".

Ученые объясняют это тем, что фиолетовый оказывает сильное стимулирующее воздействие на психику. Кроме того, исследование подтвердило, что любители фиолетового обладают повышенной творческой активностью, что, вероятно, связано с давней ассоциацией этого цвета с воображением и духовными поисками.