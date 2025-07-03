Янтарная жижа в бутылке: это растительное масло точно стоит обходить стороной. Опубликовали черный список Роскачества

Организация Роскачество провела масштабную проверку, чтобы выяснить, соответствуют ли представленные в магазинах марки растительного масла стандартам качества. Результаты оказались довольно интересными.

Рафинированное растительное масло – незаменимый продукт на кухне многих россиян. Но насколько качественно масло, которое мы покупаем в магазинах?

Эксперты Роскачества протестировали 57 различных марок растительного масла и обнаружили, что большинство из них соответствуют российским стандартам качества. Однако, в некоторых образцах были выявлены недостатки, которые могут вызывать вопросы.

К примеру, такие популярные бренды, как "Солнце мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя солнца", "Золотой стандарт", "Благо", "Алей konako" и "GREEN RAY", не соответствовали требованиям ГОСТа по перекисному числу, указанному на этикетке, а также не соответствовали заявленному сорту.

Это означает, что употреблять эти масла не рекомендуется, даже если срок годности еще не истек. Превышение допустимого перекисного числа – это серьезное нарушение, которое вводит потребителя в заблуждение.

Более того, в маслах "Кубань" и "GREEN RAY" было обнаружено несоответствие жирнокислотного состава, что может говорить о том, что при производстве использовались другие масла, а не только подсолнечные семечки. Это ставит под сомнение честность производителей и соответствие состава масла заявленному на упаковке.

Но есть и хорошие новости! Марки "Добавкин", "Каролина", "Подворье" и "Слобода" успешно прошли проверку и получили российский знак качества. К этим производителям у экспертов не возникло никаких претензий.

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