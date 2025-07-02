"Купаться невозможно, все сидят на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим
- 01:15 3 июля
- Дмитрий Перцев
Привычный для многих россиян недорогой отдых на Черноморском побережье оказался под вопросом: закрытие части пляжей до 2026 года заставляет искать альтернативные направления для летнего отпуска. Где отдохнуть приятно, интересно и не разориться?
Краснодарский край: комфорт – это дорого
Сочи, Геленджик и Туапсе по-прежнему распахнут свои двери для туристов, предлагая современную инфраструктуру, живописные пейзажи и разнообразные развлечения. Однако стоит приготовиться к тому, что цены здесь ощутимо выше. Если ночь в трехзвездочном отеле у моря обойдется минимум в 5000 рублей, то в той же Анапе раньше можно было найти аналогичный вариант за 3000. Взамен вы получите аквапарки, благоустроенные набережные, уютные кафе с видом на морской горизонт и богатый выбор экскурсий.
Азовское море: бюджетно, но с оговорками
Ейск и Щёлкино привлекают путешественников неглубоким морем, идеально подходящим для отдыха с детьми, и более демократичными ценами. Арендовать номер в гостевом доме можно от 1500 рублей в сутки. Минус – усложненная логистика из-за временных ограничений в работе большинства аэропортов Краснодарского края (за исключением Сочи). Дорога из аэропорта Сочи до Азовского побережья может растянуться на 6-8 часов на автобусе, что может быть утомительно, особенно для короткого отпуска.
Абхазия: экзотика по доступной цене
После событий прошлого года многие туристы с опаской посматривали в сторону Абхазии. Однако сейчас ситуация нормализовалась, граница с Сочи открыта, виза не требуется. Цены здесь ниже, чем на российском побережье: комплексный обед – около 400 рублей, проживание – от 2000 рублей за ночь. Инфраструктура в Абхазии скромнее, а общая атмосфера напоминает о советских временах, что, впрочем, для многих может стать своеобразной изюминкой.
Турция и Египет: проверенный "all inclusive", но бьет по карману
Пакетные туры в Анталию стартуют от 80 тысяч рублей на человека, что примерно вдвое дороже, чем поездка в Анапу. За эти деньги вы получите систему "все включено": бассейны, анимацию, высокий уровень сервиса и комфортабельные отели. Отдых в Египте немного доступнее – от 65 тысяч рублей, однако количество прямых рейсов ограничено.
Дагестан: горный колорит вместо пляжного релакса
Прямые авиарейсы в Махачкалу становятся все более востребованными. Дагестан покоряет своими величественными горами, самобытной культурой и возможностью отдохнуть на Каспийском море. Количество отелей ограничено, поэтому рекомендуется бронировать жилье заранее. Вода здесь не такая прозрачная, как в Средиземном море, и туристическая инфраструктура только начинает развиваться.
Альтернатива морю: путешествуем по России
Некоторые путешественники отказываются от пляжного отдыха в пользу путешествий по России. Калининградская область, Карелия, города Золотого кольца – спрос на экскурсионные туры заметно вырос. Особенно популярны короткие поездки с мастер-классами, дегустациями и посещением интересных мест.
Советы туристам: планируйте заранее и будьте открыты новому
Из-за повышенного спроса и инфляции средняя стоимость отпуска выросла. Горящих туров практически не осталось, поэтому туроператоры советуют бронировать путевки заблаговременно. Те, кто надеется на скидки ближе к августу, рискуют столкнуться с отсутствием подходящих вариантов.
Главная рекомендация от экспертов туристической отрасли: не зацикливаться на привычных направлениях и быть готовыми к новым открытиям. Если раньше отпуск ассоциировался прежде всего с Черноморским побережьем, сейчас стоит рассмотреть и другие регионы России, и зарубежные страны. Вместо моря можно отправиться в горы, а вместо роскошного отеля – выбрать уютный гостевой дом. Этот сезон обещает быть насыщенным и полным ярких впечатлений, даже если ваши планы немного изменились.
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