Ученые назвали самый полезный обед: не суп, не яичница и в 2 раза полезнее, чем овощи

Фото из архива "ПроГорода"

Обед – это ключевой приём пищи, он должен насытить нас энергией и питательными веществами для продуктивной работы во второй половине дня. Но может ли быть, что наши привычные представления об идеальном обеде – большой тарелке супа, сочном куске мяса или лёгком салате – уже устарели? Ученые сделали удивительное открытие, назвав продукт, который превосходит привычные варианты по питательности и пользе для здоровья. Не ищите экзотику: суперфуд растёт у нас под ногами!

Забудьте о дорогих и модных суперфудах, которые рекламируют как лекарство от всех болезней! Речь идёт не о редких ягодах или заморских корнях, а о доступном и знакомом каждому продукте – о бобовых! Да, обычные фасоль, горох, чечевица и нут оказались настоящими "чемпионами" здорового питания, обладающими впечатляющим набором полезных свойств и высокой питательной ценностью.