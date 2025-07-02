Можно ли оставлять открытой дверцу стиральной машинки - запомните это раз и навсегда

Оказывается, все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. Автор популярного блога о бытовой технике обратился к профессиональному мастеру по ремонту стиральных машин, Александру, с опытом работы более 7 лет, чтобы разобраться в этом вопросе раз и навсегда. И вот что выяснилось:

Вопрос, который разделяет пользователей стиральных машин на два лагеря: что делать с дверцей после стирки? Открыть нараспашку для проветривания или плотно закрыть, забыв о ней до следующего раза? Аргументы за и против звучат убедительно, но какое решение действительно правильное и безопасное для вашей техники?

Многие уверены, что открытая дверца после каждой стирки – это гарантия отсутствия плесени и неприятного запаха внутри барабана. Однако, по словам Александра, эта привычка может обернуться серьезными проблемами. Главная из них – провисание дверцы, особенно если она выполнена из тяжелого закаленного стекла. Под действием силы тяжести петли, часто изготовленные из хрупких алюминиевых сплавов, могут не выдержать и деформироваться.

Провисшая дверца – прямая дорога к поломке замка:

Небольшое провисание дверцы, на первый взгляд, кажется безобидной мелочью. Но со временем оно приводит к нарушению работы замка. Дверь начинает плохо закрываться, приходится "ловить" защелку. В конечном итоге замок может и вовсе выйти из строя. Причина проста: ось электронного замка перестает совпадать с осью люка, и стиральная машина отказывается запускать цикл, выдавая ошибку о незакрытой дверце. Ремонт, а то и замена замка – удовольствие не из дешевых.

Влага внутри барабана: не враг, а союзник:

Еще один распространенный миф – необходимость тщательно высушивать барабан после каждой стирки, чтобы избежать появления плесени. Но и здесь есть нюансы. Оказывается, небольшое количество воды, остающееся внутри машины, выполняет роль своеобразного гидрозатвора. Эта вода создает барьер, препятствующий проникновению воздуха внутрь барабана и защищая внутренние механизмы от пересыхания и коррозии. Излишняя сухость может нарушить этот важный процесс и даже повредить некоторые детали.

Осторожно, пушистые хулиганы!:

Если в вашем доме живут кошки или другие домашние животные, открытая дверца стиральной машины может стать для них настоящим искушением. Конечно, случайно постирать питомца не получится (современные стиральные машины оснащены системами защиты от подобных ситуаций), но кошки обожают исследовать новые территории и устраивать уютные гнезда в барабане, оставляя после себя горы шерсти, которую потом придется вычищать.

Подводим итоги: как правильно поступать с дверцей стиральной машины?

Вывод, к которому пришел автор блога, пообщавшись с экспертом, однозначен: не оставляйте дверцу стиральной машины открытой на длительное время! Эта привычка, кажущаяся безобидной, может привести к серьезным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Просто плотно закройте дверцу после стирки. Современные стиральные машины разработаны таким образом, что плесень и неприятные запахи в них практически не образуются. Если все же хотите проветрить барабан, достаточно приоткрыть дверцу на несколько минут, а затем снова закрыть ее. Бережное отношение к технике – залог ее долгой и бесперебойной работы.

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