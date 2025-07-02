Луковица с два кулака: кормим лук в июле, и он щедро одарит богатым урожаем

Июль – решающий месяц для садоводов! Именно сейчас формируется будущий урожай, и крайне важно не упустить момент, чтобы избежать неприятных сюрпризов. Лук, хоть и кажется простым в уходе, требует внимания, особенно в июле. Рассказываем, как правильно подкормить лук в середине лета, чтобы он порадовал вас крупными и сочными головками.

Первым делом воспользуйтесь проверенным временем средством – нашатырным спиртом. Это отличный источник азота, необходимого для здоровья луковой ботвы.

Как приготовить раствор: 2 столовые ложки нашатыря на ведро воды.

Аккуратно полейте приготовленным раствором луковые перья, стараясь не переувлажнять землю. Азот поможет зелени оставаться яркой и здоровой, предотвратит пожелтение и обеспечит луковицы питательными веществами для роста.

2. Дрожжевой эликсир: стимуляция роста и укрепление корней

Через 10-12 дней после нашатырной подкормки приготовьте дрожжевой стимулятор. Дрожжи – это кладезь натуральных микроорганизмов и мощный усилитель роста для растений.

Рецепт дрожжевой подкормки: 11 грамм сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара растворите в ведре воды. Дайте раствору настояться в течение пары часов.

После настаивания разведите 1 литр полученного концентрата в 5 литрах воды и полейте лук. Эта подкормка активизирует рост и укрепит корневую систему, что очень важно для активного развития луковиц.

3. Калийное усиление: зола для крупных головок

Спустя еще неделю-полторы луку потребуется подкормка калием. Лучший источник калия – обычная древесная зола.

Как приготовить раствор: стакан золы размешайте в ведре воды. Дайте раствору настояться, а затем используйте для полива лука. Калий способствует развитию луковиц, делает их более крупными и устойчивыми к болезням и вредителям.

Следуйте этой простой схеме подкормки, и ваш лук получит все необходимые питательные элементы, что гарантирует богатый урожай крупных, сочных и здоровых луковиц. Успехов вам в огородных делах!

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