Борьба за нижние полки в поезде продолжается: мамочки придумали хитрый способ заставить вас уступить полку снизу - не ведитесь
- 05:50 2 июля
- Дмитрий Перцев
Билеты на поезда, направляющиеся к долгожданным южным курортам, исчезают быстрее, чем горячие пирожки на вокзале. Особенно активно за ними охотятся семьи с детьми, заранее планирующие свой летний отпуск.
Многолетний опыт путешествий в поездах породил множество историй – забавных, трогательных и, чего уж скрывать, вызывающих раздражение. Двое суток в замкнутом пространстве вагона – это как маленькая жизнь со своими правилами и устоями. Но летние поездки к морю – это отдельная вселенная, особенно когда речь заходит о пассажирах, готовых пойти на любые хитрости ради вожделенной нижней полки, за которую они не позаботились заплатить при покупке билета.
Лично я непритязателен – верхнее или нижнее место для меня не имеет большого значения. Главное – избежать соседства с туалетом на боковушке. Вот это действительно испытание не для слабонервных. На верхнюю полку я заберусь без проблем, а вот для семей с маленькими детьми нижнее место – это часто жизненно необходимо. И тут начинается самое интересное…
Наши читатели поделились множеством забавных и порой возмутительных историй о своих поездках в Крым, где они становились свидетелями настоящих театральных представлений, разыгрываемых с целью заполучить преимущество в виде нижней полки. Сценарий, как правило, один и тот же: "У ребенка внезапный приступ острой тошноты, болит живот, вот-вот его вырвет… Пожалуйста, уступите нам нижнюю полку!". Интересно, нижняя полка обладает какими-то чудодейственными свойствами, способными мгновенно излечить от всех болезней?
К чести многих наших читательниц, они не поддавались на эти банальные уловки. В одном случае "страдающему" ребенку предложили воспользоваться гигиеническим пакетом. В другом – "заботливую" мамашу, жалующуюся на нестерпимую боль, пригрозили вызовом проводника и возможной инфекцией. Результат, как правило, был ожидаемым: все симптомы чудесным образом исчезали, словно по взмаху волшебной палочки.
Однажды я сам стал невольным участником громкого конфликта. Возвращаясь из Сочи, в нашем вагоне ехала девушка лет 16. Сначала ей каким-то образом удалось уговорить других пассажиров и занять нижнюю полку. Но внимательный проводник настоял на том, чтобы все вернулись на свои законные места. В итоге девушка, обливаясь слезами, полезла наверх. Ночью она часто просыпалась, звала маму, жаловалась на страх и неудобство. И хотя возраст уже вполне взрослый, уровень актерского мастерства был на высоте.
Из личного опыта: путешествуя с маленьким ребенком, мы всегда заранее выкупали нижние полки. Это значительно облегчает жизнь – играть, кормить и переодевать малыша. Мы даже серьезно рассматривали вариант аренды целого купе для максимального комфорта, но нам никогда не приходило в голову решать свои проблемы за счет других пассажиров.
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