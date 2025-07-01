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"Купаться невозможно, все сидят на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

"Купаться невозможно, все сидят на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающимФото из архива "ПроГорода"

Закрытие части пляжей на Черноморском побережье до 2026 года заставило россиян искать новые варианты для летнего отдыха. Куда поехать, чтобы было интересно, комфортно и не слишком дорого? Давайте разбираться.

Краснодарский Край: Комфорт Рядом, Но Цены Кусаются

Сочи, Геленджик и Туапсе по-прежнему ждут туристов, предлагая развитую инфраструктуру, прекрасные виды и развлечения на любой вкус. Но стоит быть готовым к тому, что цены здесь заметно выше, чем раньше. Ночь в трехзвездочном отеле у моря обойдется минимум в 5000 рублей, что дороже, чем аналогичное размещение в Анапе в прошлые годы (около 3000 рублей). Взамен вы получите аквапарки, современные набережные, кафе с видом на море и экскурсии.

Азовское Море: Бюджетно, Но Есть Нюансы

Ейск и Щёлкино привлекают тех, кто ищет мелкое море (идеально для детей) и более доступные цены. Здесь можно снять номер в гостевом доме от 1500 рублей в сутки. Но есть и сложности: временные ограничения в работе большинства аэропортов Краснодарского края (кроме Сочи) усложняют логистику. Дорога от Сочи до Азовского побережья может занять 6-8 часов на автобусе, что может быть утомительно, особенно если поездка короткая.

Абхазия: Доступно и Интересно, Но С Своим Колоритом

После непростого периода туристы снова начинают рассматривать Абхазию как вариант для отдыха. Граница с Сочи открыта, виза не нужна. Цены здесь ниже, чем в Краснодарском крае: комплексный обед – около 400 рублей, проживание – от 2000 рублей за ночь. Инфраструктура в Абхазии более простая, и атмосфера напоминает о советском прошлом.

Турция и Египет: Привычный "Всё Включено", Но Уже Дороже

Пакетные туры в Анталию начинаются от 80 тысяч рублей на человека, что вдвое дороже, чем поездка в ту же Анапу. За эти деньги вы получите систему "всё включено": бассейны, развлекательные программы, качественный сервис и комфортабельные отели. Отдых в Египте немного дешевле – от 65 тысяч рублей, но количество прямых рейсов ограничено.

Дагестан: Экзотика и Горы Вместо Пляжа (Но Море Тоже Есть!)

Прямые рейсы в Махачкалу становятся всё популярнее. Дагестан привлекает горными пейзажами, уникальной культурой и возможностью отдохнуть на Каспийском море. Отелей здесь пока немного, поэтому лучше бронировать заранее. Море не такое лазурное, как в Турции, и инфраструктура пока развивается.

Альтернатива Пляжу: Путешествия По России

Многие россияне решили отказаться от пляжного отдыха и отправиться в путешествия по своей стране. Калининградская область, Карелия, города Золотого кольца – спрос на экскурсионные туры растет. Особенно популярны туры на 3 дня с мастер-классами, дегустациями и посещением известных мест.

Советы Туристам: Планируйте Заранее и Будьте Открыты Новым Впечатлениям!

Из-за повышенного спроса и инфляции стоимость отдыха выросла. "Горящих" туров почти нет, поэтому туроператоры рекомендуют бронировать всё заранее. Если вы надеетесь на скидки ближе к августу, рискуете не найти подходящих вариантов.

Главный совет от экспертов: не зацикливайтесь на привычных местах и будьте готовы к новым впечатлениям. Если раньше отпуск ассоциировался с Анапой, то сейчас стоит рассмотреть другие регионы России и зарубежные страны. Вместо моря можно поехать в горы, а вместо отеля "5 звезд" выбрать уютный гостевой дом. Этот сезон обещает быть интересным и полным открытий, даже если планы пришлось немного изменить.

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