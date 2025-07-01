"Купаться невозможно, все сидят на берегу": Черное море преподнесло неприятный сюрприз отдыхающим

Закрытие части пляжей на Черноморском побережье до 2026 года заставило россиян искать новые варианты для летнего отдыха. Куда поехать, чтобы было интересно, комфортно и не слишком дорого? Давайте разбираться.

Сочи, Геленджик и Туапсе по-прежнему ждут туристов, предлагая развитую инфраструктуру, прекрасные виды и развлечения на любой вкус. Но стоит быть готовым к тому, что цены здесь заметно выше, чем раньше. Ночь в трехзвездочном отеле у моря обойдется минимум в 5000 рублей, что дороже, чем аналогичное размещение в Анапе в прошлые годы (около 3000 рублей). Взамен вы получите аквапарки, современные набережные, кафе с видом на море и экскурсии.

Ейск и Щёлкино привлекают тех, кто ищет мелкое море (идеально для детей) и более доступные цены. Здесь можно снять номер в гостевом доме от 1500 рублей в сутки. Но есть и сложности: временные ограничения в работе большинства аэропортов Краснодарского края (кроме Сочи) усложняют логистику. Дорога от Сочи до Азовского побережья может занять 6-8 часов на автобусе, что может быть утомительно, особенно если поездка короткая.

Абхазия: Доступно и Интересно, Но С Своим Колоритом

После непростого периода туристы снова начинают рассматривать Абхазию как вариант для отдыха. Граница с Сочи открыта, виза не нужна. Цены здесь ниже, чем в Краснодарском крае: комплексный обед – около 400 рублей, проживание – от 2000 рублей за ночь. Инфраструктура в Абхазии более простая, и атмосфера напоминает о советском прошлом.

Турция и Египет: Привычный "Всё Включено", Но Уже Дороже

Пакетные туры в Анталию начинаются от 80 тысяч рублей на человека, что вдвое дороже, чем поездка в ту же Анапу. За эти деньги вы получите систему "всё включено": бассейны, развлекательные программы, качественный сервис и комфортабельные отели. Отдых в Египте немного дешевле – от 65 тысяч рублей, но количество прямых рейсов ограничено.

Дагестан: Экзотика и Горы Вместо Пляжа (Но Море Тоже Есть!)

Прямые рейсы в Махачкалу становятся всё популярнее. Дагестан привлекает горными пейзажами, уникальной культурой и возможностью отдохнуть на Каспийском море. Отелей здесь пока немного, поэтому лучше бронировать заранее. Море не такое лазурное, как в Турции, и инфраструктура пока развивается.

Альтернатива Пляжу: Путешествия По России

Многие россияне решили отказаться от пляжного отдыха и отправиться в путешествия по своей стране. Калининградская область, Карелия, города Золотого кольца – спрос на экскурсионные туры растет. Особенно популярны туры на 3 дня с мастер-классами, дегустациями и посещением известных мест.

Советы Туристам: Планируйте Заранее и Будьте Открыты Новым Впечатлениям!

Из-за повышенного спроса и инфляции стоимость отдыха выросла. "Горящих" туров почти нет, поэтому туроператоры рекомендуют бронировать всё заранее. Если вы надеетесь на скидки ближе к августу, рискуете не найти подходящих вариантов.

Главный совет от экспертов: не зацикливайтесь на привычных местах и будьте готовы к новым впечатлениям. Если раньше отпуск ассоциировался с Анапой, то сейчас стоит рассмотреть другие регионы России и зарубежные страны. Вместо моря можно поехать в горы, а вместо отеля "5 звезд" выбрать уютный гостевой дом. Этот сезон обещает быть интересным и полным открытий, даже если планы пришлось немного изменить.

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