Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Отдых без алкоголя и каюта без окон: круиз из Сочи в Турцию - честный отзыв туриста

Отдых без алкоголя и каюта без окон: круиз из Сочи в Турцию - честный отзыв туристаФото из архива "ПроГорода"

Боитесь сделать шаг навстречу морским приключениям? Ольга, читательница "Тонкостей", поделилась своим опытом первого круиза! Она выбрала восьмидневное путешествие по системе "всё включено" (без алкоголя) из солнечного Сочи в живописную Турцию. Самое интересное, что раньше она никогда не плавала на теплоходах! Решившись на эту авантюру, Ольга получила незабываемые впечатления, которые превзошли самые смелые мечты.

Стоимость круиза и планирование бюджета: Мечта доступна каждому?

Путешествие обошлось в 230 тысяч рублей на двоих. Ольга выбрала самую бюджетную каюту без окна, чтобы сэкономить. Но это не стало проблемой, так как в каюте они только спали и переодевались. Более комфортабельные номера были забронированы очень быстро.

Перед круизом Ольга и ее муж провели несколько дней в Сочи. Однако, морское путешествие оказалось намного интереснее и насыщеннее. Впечатления остались самые приятные, и теперь хочется отправиться в более длительное плавание.

Комфорт на лайнере: Оправдались ли ожидания?

Лайнер оказался современным и хорошо оборудованным. Зоны отдыха, рестораны и бары поражали стильным оформлением. Каюта, хоть и небольшая, была чистой и уютной. Главное, Ольгу порадовало отсутствие сильной качки, так как она боялась морской болезни.

Питание на борту было разнообразным и качественным, блюда подавались как в хорошем ресторане. Выбор был огромным: от легких закусок до изысканных десертов. Алкогольные напитки можно было приобрести отдельно по доступным ценам, особенно коктейли.

Развлечения и досуг: Скучать было некогда!

Каждый день круиза был насыщенным: утренняя зарядка, познавательные лекции, вечерние концерты и тематические вечеринки. Развлекательная программа работала даже во время остановок в портах. Для детей были игровые комнаты и аниматоры. На борту также были фитнес-центр, спа-салон, бассейны (под крышей и на открытом воздухе), казино и магазины беспошлинной торговли.

Самые яркие моменты путешествия – специальные шоу и тематические вечера. Особенно впечатлил вид на Стамбул с борта лайнера под живую музыку!

Небольшие трудности и способы их решения

Погода внесла коррективы в планы: лайнер не смог зайти в порт Бозджаада, а в Чанаккале пассажиров доставляли на берег на небольших лодках. Но это не испортило общего впечатления от путешествия.

Шопинг и финансовые вопросы

В Стамбуле лайнер пришвартовался в районе Галатапорта. Шопинг стал приятным сюрпризом: многие товары оказались дешевле, чем в России. Например, кроссовки Massimo Dutti можно было купить за 3000 рублей, а в Москве они стоили 9000 рублей.

Ольга расплачивалась картой "Мир". С карты "Тинькофф" можно было снять до 3000 лир в день, а с карты "Сбербанка" – только по 250 лир за одну транзакцию, что было неудобно. Все расчеты на борту проводились банковской картой, привязанной к счету.

Что можно было бы улучшить?

По мнению Ольги, единственным минусом были длинные очереди при посадке на лайнер из-за тщательного досмотра. В остальном, всё было идеально. После восьми дней круиза путешествие показалось слишком коротким.

Этот первый опыт морского круиза оказался удачным, и Ольга планирует следующее путешествие по более длинному маршруту. Готовы ли вы к своему первому круизу?

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости