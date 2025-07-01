Соду покупаем пачками: сыплем ее в носки - простое действие даст шикарный эффект

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Пищевая сода – это не просто продукт для выпечки, а универсальный помощник в каждом доме. Многие недооценивают её возможности, и пачка соды пылится в шкафу без дела. Хватит это терпеть! Сегодня мы раскроем секрет, как использовать пищевую соду в носках, чтобы решить распространённую осеннюю проблему. Эксперты канала "Быстрая уборка" поделились простым, но гениальным способом применения соды, который избавит вас от дискомфорта и продлит жизнь вашей обуви.

В дождливые дни наши ноги часто страдают от влажности. Промокшая под дождём обувь, вспотевшие ноги после нахождения в помещении – знакомая ситуация? Сушить обувь на батарее – прямой путь к её деформации и порче. Но и надевать на следующий день влажную обувь – удовольствие сомнительное.