В 90-е припев этой абсурдной песни знали почти все: сейчас даже название не вспомнят

В эпоху 90-х российская музыкальная сцена переживала настоящий взрыв креатива, рождая композиции, которые моментально становились культовыми. Некоторые из них вызывали лишь ироничную улыбку, но, несмотря на это, обретали феноменальную популярность.

Среди этих незабываемых хитов особое место занимает песня Аркадия Укупника "Сим-Сим, откройся!" (18+) из альбома 1994 года. Эта заводная композиция заставляла танцевать и подпевать ей целые стадионы. И хотя сейчас она не так часто звучит на радио, для многих слушателей она остается ярким и теплым воспоминанием о той эпохе.