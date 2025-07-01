Пятки пемзой больше не шлифую – новый топ в уходе за кожей стоп

Кожа стоп, особенно пяток, склонна к сухости, образованию мозолей и трещин, что не только неприятно, но и портит внешний вид

Мечтаете о мягких и гладких пяточках, как после салона, но боитесь агрессивных методов и дорогих процедур? Многие пытаются справиться с огрубевшей кожей с помощью пемзы и жестких пилок, но часто это приводит к раздражению и травмам. Кислотные педикюрные носочки – более деликатный и эффективный способ! Но как выбрать безопасный продукт среди огромного ассортимента магазинов? Ведь состав и качество покупных носочков часто вызывают сомнения, а некоторые компоненты могут быть вредны для здоровья. Решение есть – сделайте педикюрные носочки своими руками!