Почему чай после еды — яд: объяснил доктор Неумывакин, создатель правил для космонавтов
- 19:07 1 июля
- Дмитрий Перцев
Три правила питания из СССР — проверено в космосе
Устали от сложных диет и противоречивых советов по здоровью? Автор популярного канала раскрыл секреты долголетия и прекрасного самочувствия, основанные на методе, разработанном легендарным доктором Неумывакиным, создателем медицинской системы для советских космонавтов. Его философия проста: дайте телу возможность работать правильно, не мешайте ему!
Вот три фундаментальных принципа, которые помогут вам улучшить здоровье без лишних усилий:
1. Забудьте о Жидкости После Еды: Правило, Которое Защитит Ваш Желудок
Чай, кофе или вода сразу после приема пищи – это одна из самых распространенных и вредных привычек. Жидкость разбавляет желудочный сок, необходимый для переваривания пищи. В результате пища не расщепляется должным образом, а начинает гнить, выделяя токсины, вызывая вздутие живота, усталость и общее ухудшение самочувствия.
Решение: Пейте воду за 30 минут до еды, чтобы подготовить желудок, и не раньше, чем через час после, чтобы дать пище перевариться.
2. Жуйте Тщательно, Как Никогда Прежде: Ключ к Идеальному Пищеварению
"Рот – это дробилка. Еду нужно пить", – говорил доктор Неумывакин.
Совершайте 30-50 жевательных движений на каждый кусочек пищи. Только так вы поможете желудку справиться с перевариванием и усвоением полезных веществ. В противном случае желудок будет работать на износ, пытаясь извлечь максимум из плохо пережеванной пищи.
Лайфхак: Кладите вилку или ложку на стол после каждого кусочка и берите ее снова только после того, как тщательно пережуете пищу. Этот простой прием поможет вам наедаться в 2-3 раза меньшими порциями!
3. Пейте Только Чистую Воду: Никаких Компромиссов для Вашего Организма
Чай, кофе, газировка, соки – все это не вода, а напитки, которые обезвоживают организм. Дефицит воды приводит к ухудшению работы мозга, снижению иммунитета, усталости и другим проблемам со здоровьем, пишет источник.
Как правильно пить воду:
- Выпивайте 1-2 стакана чистой воды утром натощак, чтобы запустить все процессы в организме.
- Если почувствовали голод, прежде чем что-либо съесть, выпейте стакан воды. В 80% случаев "голод" – это на самом деле жажда.
- Пейте воду небольшими глотками, чтобы она лучше усваивалась.
Ваш желудок – не мусорное ведро! Не запивайте пищу чаем или другими напитками, не глотайте куски, не заменяйте чистую воду суррогатами. Соблюдайте эти простые правила, и ваш организм скажет вам спасибо! Здоровье – это просто!
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