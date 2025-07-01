Как почистить целую корзину груздей за 15 минут без ножа: секретный способ

Фото из архива "ПроГорода"

Грибы – это моя страсть! Люблю бродить по лесу в поисках "сокровищ", экспериментировать с рецептами и, конечно же, наслаждаться их неповторимым вкусом. Но, признаюсь, раньше меня бросало в дрожь от одной мысли о чистке грибов. Особенно, когда дело касалось лесных "живчиков", таких как грузди – их шершавые шляпки словно магнит притягивают листья, травинки и прочий лесной мусор, который, казалось, приклеился намертво. Недавно мы с супругом вернулись из леса с богатым уловом – два доверху наполненных ведра груздей. Обычно я их солю на зиму (скоро поделюсь своим фирменным видео-рецептом). Но сегодня расскажу не об этом, а о том, как в разы упростить и ускорить процесс чистки грибов, превратив его из каторги в удовольствие.

Как я раньше мучилась…