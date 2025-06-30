Рыба, которую рекомендуют людям с сердечными заболеваниями, не имеет характерного запаха и превосходит по пользе лосося
- 00:20 1 июля
- Дмитрий Перцев
Стоит попробовать всего один раз, и вы поймете, почему чёрная треска стремительно набирает популярность. У неё восхитительный вкус, практически отсутствует рыбный запах, и она гораздо полезнее многих привычных нам видов рыбы.
Разберемся, почему чёрная треска считается кулинарной находкой и кому стоит обязательно включить её в свой рацион.
Чёрная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает в глубоких водах северной части Тихого океана – от берегов Японии и Аляски до Канады и США. Несмотря на своё название, это совершенно иной вид, нежели привычная нам треска из магазина. Она отличается нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу чёрная треска и получила своё альтернативное название.
Вкус, который невозможно забыть
Её мякоть – белоснежная, сочная и буквально тает во рту. В отличие от классической трески, она не волокнистая и совсем не сухая. Вкус – деликатный, с лёгкой сладостью и едва уловимым ореховым оттенком.
Чёрная треска превосходно сочетается с:
- Азиатскими специями (имбирь, соевый соус, мирин)
- Средиземноморскими мотивами (оливковое масло, лимон, чеснок, травы)
Одно из самых известных блюд в мире – чёрная треска в глазури мисо, прославленная знаменитым японским шеф-поваром. Впрочем, даже обычная запечённая рыба с лимоном и укропом превращается в изысканное гастрономическое удовольствие.
Чёрная треска – кладезь полезных веществ:
- Жирные кислоты омега-3 (EPA и DHA)
- Белки высокого качества
- Витамины D, E, B12, B1, B6
- Минералы: селен, цинк, йод, калий
Благодаря этому она оказывает мощную поддержку:
- Сердцу и сосудам
- Иммунной системе
- Щитовидной железе
- Мозгу и коже
Подходит (почти) всем
Маслянистая текстура и мягкий вкус делают чёрную треску идеальным выбором для:
- Детей
- Пожилых людей
- Беременных
- Людей с чувствительным пищеварением
Она легко усваивается, редко вызывает аллергию и почти не содержит ртуть – в отличие от многих других океанических рыб, пишет kubnews.ru.
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