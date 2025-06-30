Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Рыба, которую рекомендуют людям с сердечными заболеваниями, не имеет характерного запаха и превосходит по пользе лосося

Рыба, которую рекомендуют людям с сердечными заболеваниями, не имеет характерного запаха и превосходит по пользе лососяСоздано в Шедевруме

Стоит попробовать всего один раз, и вы поймете, почему чёрная треска стремительно набирает популярность. У неё восхитительный вкус, практически отсутствует рыбный запах, и она гораздо полезнее многих привычных нам видов рыбы.

Разберемся, почему чёрная треска считается кулинарной находкой и кому стоит обязательно включить её в свой рацион.

Чёрная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает в глубоких водах северной части Тихого океана – от берегов Японии и Аляски до Канады и США. Несмотря на своё название, это совершенно иной вид, нежели привычная нам треска из магазина. Она отличается нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу чёрная треска и получила своё альтернативное название.

Вкус, который невозможно забыть

Её мякоть – белоснежная, сочная и буквально тает во рту. В отличие от классической трески, она не волокнистая и совсем не сухая. Вкус – деликатный, с лёгкой сладостью и едва уловимым ореховым оттенком.

Чёрная треска превосходно сочетается с:

  • Азиатскими специями (имбирь, соевый соус, мирин)
  • Средиземноморскими мотивами (оливковое масло, лимон, чеснок, травы)

Одно из самых известных блюд в мире – чёрная треска в глазури мисо, прославленная знаменитым японским шеф-поваром. Впрочем, даже обычная запечённая рыба с лимоном и укропом превращается в изысканное гастрономическое удовольствие.

Чёрная треска – кладезь полезных веществ:

  • Жирные кислоты омега-3 (EPA и DHA)
  • Белки высокого качества
  • Витамины D, E, B12, B1, B6
  • Минералы: селен, цинк, йод, калий

Благодаря этому она оказывает мощную поддержку:

  • Сердцу и сосудам
  • Иммунной системе
  • Щитовидной железе
  • Мозгу и коже

Подходит (почти) всем

Маслянистая текстура и мягкий вкус делают чёрную треску идеальным выбором для:

  • Детей
  • Пожилых людей
  • Беременных
  • Людей с чувствительным пищеварением

Она легко усваивается, редко вызывает аллергию и почти не содержит ртуть – в отличие от многих других океанических рыб, пишет kubnews.ru.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости