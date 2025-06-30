Рыба, которую рекомендуют людям с сердечными заболеваниями, не имеет характерного запаха и превосходит по пользе лосося

Создано в Шедевруме

Стоит попробовать всего один раз, и вы поймете, почему чёрная треска стремительно набирает популярность. У неё восхитительный вкус, практически отсутствует рыбный запах, и она гораздо полезнее многих привычных нам видов рыбы. Разберемся, почему чёрная треска считается кулинарной находкой и кому стоит обязательно включить её в свой рацион.

Чёрная треска, также известная как угольная или масляная рыба, обитает в глубоких водах северной части Тихого океана – от берегов Японии и Аляски до Канады и США. Несмотря на своё название, это совершенно иной вид, нежели привычная нам треска из магазина. Она отличается нежной текстурой и повышенной жирностью. Именно благодаря маслянистому мясу чёрная треска и получила своё альтернативное название.