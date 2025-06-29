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Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со столаFreepik.com

Салат "Киевский" впервые появился в ресторане "Киев" в начале XX века, благодаря шеф-повару Ивану Марьяновичу, который стремился создать настоящий кулинарный шедевр.

Вскоре это блюдо завоевало сердца гурманов и распространилось по всей России. Сегодня салат "Киевский" считается классикой русской кухни, часто украшая праздничные столы. Существует множество вариаций этого салата, и каждый шеф-повар может вносить свои изменения в состав ингредиентов, проявляя свою кулинарную фантазию.

Приготовьте салат "Киевский" дома! Простой рецепт:

Ингредиенты:

  • Ветчина – 150 гр
  • Картофель – 2 шт
  • Морковь – 1 шт
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Консервированный горошек – 1 банка
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Сметана – 2 ст. ложки
  • Русская горчица – 0,5 ч. ложки
  • Дижонская горчица – 1 ч. ложка
  • Соль – по вкусу

Пошаговая инструкция:

  1. Картофель отварите до готовности, остудите и очистите от кожуры.
  2. Перец, морковь, картофель и ветчину нарежьте небольшими кубиками.
  3. В глубоком салатнике соедините нарезанные овощи и ветчину.
  4. Добавьте консервированный горошек (предварительно слейте жидкость) и мелко нашинкованный зеленый лук.
  5. В отдельной емкости смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу до однородной консистенции.
  6. Вылейте заправку в салатник, посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.

Подавайте салат "Киевский" охлажденным и наслаждайтесь неповторимым вкусом классики!

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