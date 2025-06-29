Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола

Салат "Киевский" впервые появился в ресторане "Киев" в начале XX века, благодаря шеф-повару Ивану Марьяновичу, который стремился создать настоящий кулинарный шедевр.

Вскоре это блюдо завоевало сердца гурманов и распространилось по всей России. Сегодня салат "Киевский" считается классикой русской кухни, часто украшая праздничные столы. Существует множество вариаций этого салата, и каждый шеф-повар может вносить свои изменения в состав ингредиентов, проявляя свою кулинарную фантазию.