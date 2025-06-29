Готовлю только такой: замена приевшегося всем "Оливье". Салат "Киевский" — гости сметут его первым со стола
- 09:20 29 июня
- Денис Косяков
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Салат "Киевский" впервые появился в ресторане "Киев" в начале XX века, благодаря шеф-повару Ивану Марьяновичу, который стремился создать настоящий кулинарный шедевр.
Вскоре это блюдо завоевало сердца гурманов и распространилось по всей России. Сегодня салат "Киевский" считается классикой русской кухни, часто украшая праздничные столы. Существует множество вариаций этого салата, и каждый шеф-повар может вносить свои изменения в состав ингредиентов, проявляя свою кулинарную фантазию.
Приготовьте салат "Киевский" дома! Простой рецепт:
Ингредиенты:
- Ветчина – 150 гр
- Картофель – 2 шт
- Морковь – 1 шт
- Болгарский перец – 1 шт
- Консервированный горошек – 1 банка
- Зеленый лук – 1 пучок
- Сметана – 2 ст. ложки
- Русская горчица – 0,5 ч. ложки
- Дижонская горчица – 1 ч. ложка
- Соль – по вкусу
Пошаговая инструкция:
- Картофель отварите до готовности, остудите и очистите от кожуры.
- Перец, морковь, картофель и ветчину нарежьте небольшими кубиками.
- В глубоком салатнике соедините нарезанные овощи и ветчину.
- Добавьте консервированный горошек (предварительно слейте жидкость) и мелко нашинкованный зеленый лук.
- В отдельной емкости смешайте сметану, дижонскую и русскую горчицу до однородной консистенции.
- Вылейте заправку в салатник, посолите по вкусу и тщательно перемешайте все ингредиенты.
Подавайте салат "Киевский" охлажденным и наслаждайтесь неповторимым вкусом классики!
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