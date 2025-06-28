C 1 июля спокойная жизнь неработающих россиян закончится: Татьяна Голикова о новом указе
- 03:07 28 июня
- Служба новостей
В июне 2025 года система пенсионного обеспечения в России претерпит значительные изменения. Вступает в силу обновленный механизм индексации пенсий, направленный на повышение выплат и улучшение финансового положения пожилых граждан страны. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что минимальная прибавка к пенсии составит ориентировочно 1300 рублей. Конкретный размер прибавки будет определяться индивидуально, учитывая трудовой стаж и величину пенсионных накоплений каждого пенсионера, обеспечивая тем самым персонализированный и справедливый подход.
Ключевым нововведением станет возвращение индексации пенсий для работающих пенсионеров. Эта мера, приостановленная в 2016 году, возобновляется по инициативе президента Владимира Путина. Индексация будет проводиться в два этапа: в марте пенсии будут увеличены на уровень инфляции, а в апреле – с учетом роста средней заработной платы по стране. Это изменение затронет значительное количество россиян – около 7,8 миллионов человек, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию.
Кроме того, предусмотрены компенсационные выплаты для пенсионеров, которые продолжали работать в период с 2016 по 2024 год, когда индексация пенсий была временно отменена. После завершения трудовой деятельности они получат компенсацию, восполняющую недополученные средства за указанный период. Депутат Государственной Думы Андрей Исаев подчеркнул, что компенсация будет выплачена в полном объеме, восстанавливая справедливость по отношению к данной категории пенсионеров.
Все эти нововведения направлены на повышение уровня жизни пенсионеров и восстановление принципов социальной справедливости. Для миллионов пожилых россиян эти меры станут ощутимой финансовой поддержкой, позволяющей повысить качество жизни и обеспечить достойную старость. Эти шаги являются важным этапом в развитии системы социальной защиты граждан старшего поколения в Российской Федерации.
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