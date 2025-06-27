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Назван вид забора между соседними дачами, который грозит крупным штрафом

Назван вид забора между соседними дачами, который грозит крупным штрафомФото из архива "ПроГорода"

Забор раздора: как законно установить ограждение между дачными участками и избежать конфликтов

Установка забора между соседними дачными участками – тема, которая нередко становится яблоком раздора. Нередко из-за противоречивой информации в СМИ возникает путаница, какой забор можно ставить, а какой – нет.

Так какие же правила регулируют возведение заборов на даче? На самом деле, вопрос о сплошных заборах между участками регулируется не федеральными законами, а строительными нормами и правилами (СНиП 30-02-97) и сводом правил (СП 53.13330.2011). Именно эти документы определяют, каким должен быть забор между соседями.

Согласно этим нормам, между соседними участками следует устанавливать прозрачные ограждения – сетку-рабицу, штакетник или живую изгородь. Высота такого забора не должна превышать 1,8 метра.

Важно: со стороны улицы или проезжей части разрешается, и даже рекомендуется, возводить сплошной забор.

Почему возникают споры?

Незнание этих правил часто приводит к конфликтам между соседями. Зачастую жалобы вполне обоснованы: высокий сплошной забор отбрасывает густую тень, мешает нормальной циркуляции воздуха, а в жаркую погоду нагревается, создавая неблагоприятные условия для выращивания растений на соседнем участке.

Чтобы избежать споров и не нарушать закон, перед установкой забора обязательно ознакомьтесь с действующими строительными нормами и правилами. Помните, что добрососедские отношения – залог спокойствия и комфорта на вашей даче!

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