С 1 июля будет абсолютно бесплатно для всех пенсионеров: вводится новая долгожданная льгота

Ваш ритм – ваши правила: активности 24/7

Для пожилых россиян лето принесло приятный сюрприз: центры активного долголетия перешли на круглосуточный режим работы! Теперь увлекательный досуг, забота о здоровье и общение доступны в любое время суток. Забудьте об ограничениях – планируйте свой день так, как вам удобно!

Больше не нужно подстраиваться под расписание – выбирайте время для занятий, ориентируясь на свои биоритмы и личные предпочтения:

Такая гибкость позволяет каждому пенсионеру найти занятие по душе и активно участвовать в жизни общества без лишнего напряжения.

Бесплатный доступ к полноценной жизни: досуг без барьеров

То, что раньше предлагалось в платных клубах, теперь доступно абсолютно бесплатно! Центры активного долголетия предлагают:

Вечерние прогулки с пользой: скандинавская ходьба в лучах заходящего солнца – прекрасный способ поддерживать физическую форму и хорошее настроение.

скандинавская ходьба в лучах заходящего солнца – прекрасный способ поддерживать физическую форму и хорошее настроение. Творчество без границ: занятия живописью, лепкой, музыкой и другими видами рукоделия в теплой и дружеской атмосфере.

занятия живописью, лепкой, музыкой и другими видами рукоделия в теплой и дружеской атмосфере. В ногу со временем: обучение компьютерной грамотности, уверенное пользование смартфонами и знакомство с современными технологиями, включая искусственный интеллект.

Научный подход к здоровой и счастливой старости

Все программы разработаны с учетом рекомендаций ведущих геронтологов и психологов. Научные исследования доказывают:

Регулярные занятия снижают риск развития когнитивных нарушений на 30%.

Более 80% участников отмечают улучшение самочувствия, повышение подвижности и жизненного тонуса.

Активная социальная жизнь снижает уровень тревожности и улучшает эмоциональное состояние.

Пенсия – это только начало!

Благодаря круглосуточному формату центры активного долголетия меняют представление о старшем возрасте. Пенсия – это не конец активной жизни, а возможность для новых открытий, общения и саморазвития!

Наслаждайтесь каждым моментом, будьте активными, любознательными и счастливыми! И это лето – отличный старт для новой, полноценной и радостной жизни!

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