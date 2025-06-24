Логотип новостного портала Прогород
Во время посещения сайта вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрик Яндекс Метрика, top.mail.ru, LiveInternet.

Отдыхающие сворачивают нашли сразу три курорта без толп народа и мазута на Азовском море

Отдыхающие сворачивают нашли сразу три курорта без толп народа и мазута на Азовском мореФото из архива "ПроГорода"

Устали от переполненных черноморских пляжей, запаха мазута и мутной воды? Есть альтернатива! Азовское море – мелководное, теплое и спокойное – предлагает идеальный отдых для тех, кто ценит тишину и уединение. Российский путешественник Сергей, автор популярного блога "Зоркий" на платформе Дзен, объездил практически все Азовское побережье и выбрал три места, которые, по его мнению, являются настоящими жемчужинами, достойными внимания каждого, кто ищет альтернативу популярным, но проблемным курортам. Ниже – подробный обзор.

Азовское море: бюджетный отдых со своим очарованием

Сравнение Азовского и Черного морей не совсем корректно, каждое из них обладает своими уникальными преимуществами. Однако, у Азовского моря есть неоспоримые плюсы. Во-первых, это доступность: цены на жилье, питание и развлечения здесь значительно ниже. Во-вторых, климат и неглубокое море идеально подходят для семей с детьми. Вода прогревается очень быстро, а на пляжах вы не столкнетесь с навязчивой толчеей.

Сергей особенно выделил три направления:

1. Кучугуры: спокойствие, песчаные пляжи и полное отсутствие суеты (Темрюкский район, Краснодарский край)

На первый взгляд, Кучугуры – типичный приморский поселок: узкие улочки, скромные кафе, минимум инфраструктуры. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно: именно в этой простоте и заключается его уникальность.

Преимущества:

  • Привлекательные цены на проживание и питание.
  • Быстро прогревающееся море, идеально подходящее для купания.
  • Безопасные и комфортные условия для детей.

Недостатки:

  • Глубина, комфортная для взрослых, находится на значительном расстоянии от берега.
  • Отсутствие набережной и привычных развлечений.
  • Возможно появление медуз (крупных, но немногочисленных).

"Кучугуры – не лучшее место для любителей шумных вечеринок и активного отдыха. Это курорт для тех, кто ищет уединение и тишину на лоне природы," – подчеркивает Сергей.

2. Голубицкая: развитая инфраструктура и разнообразие развлечений (Темрюкский район, Краснодарский край)

Если вы не готовы к полному отказу от благ цивилизации – Голубицкая станет отличным выбором. Этот курорт более оживленный и предлагает широкий спектр развлечений.

Что интересного:

  • Просторный песчаный пляж с множеством кафе и сувенирных магазинов.
  • Зоопарк, зеркальный лабиринт и "дом-перевертыш".
  • Озеро с лечебными грязями, предлагающее почти спа-процедуры на открытом воздухе.

"Пляж в Голубицкой песчаный и достаточно широкий, здесь можно найти сувениры и перекусить в кафе. Море, в отличие от Кучугур, более глубокое. Взрослым комфортно плавать практически сразу у берега," – отмечает автор блога "Зоркий".

3. Курортное: уединенный отдых среди крымских степей и скал (Ленинский район, Республика Крым)

Самый дикий и аутентичный из трех представленных курортов. Сюда приезжают за полным уединением, разбивают палатки и отключаются от интернета. Курортное находится недалеко от Керчи, но атмосфера здесь совершенно другая – кажется, что до цивилизации сотни километров.

Преимущества:

  • Кристально чистая вода, в которой видно каждую песчинку на дне.
  • Генеральские пляжи – живописное побережье с пейзажами, достойными открыток.
  • Близость к уникальному озеру Чокрак с целебными грязями.

Недостатки:

  • Клещи, сколопендры и каракурты – типичные обитатели здешних степей.
  • Отсутствие магазинов, гостиниц и элементарных удобств.
  • Трудности с транспортной доступностью, особенно без личного автомобиля.

"Стоит сразу отметить, что все пляжи здесь дикие и не оборудованы. Их выбирают туристы, готовые жить несколько дней в палатках, наслаждаясь шумом волн и отсутствием людей," – заключает Сергей.

Читайте также:

...

  • 0

Популярное

Последние новости