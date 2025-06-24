Отдыхающие сворачивают нашли сразу три курорта без толп народа и мазута на Азовском море
- 13:30 24 июня
- Денис Косяков
Устали от переполненных черноморских пляжей, запаха мазута и мутной воды? Есть альтернатива! Азовское море – мелководное, теплое и спокойное – предлагает идеальный отдых для тех, кто ценит тишину и уединение. Российский путешественник Сергей, автор популярного блога "Зоркий" на платформе Дзен, объездил практически все Азовское побережье и выбрал три места, которые, по его мнению, являются настоящими жемчужинами, достойными внимания каждого, кто ищет альтернативу популярным, но проблемным курортам. Ниже – подробный обзор.
Азовское море: бюджетный отдых со своим очарованием
Сравнение Азовского и Черного морей не совсем корректно, каждое из них обладает своими уникальными преимуществами. Однако, у Азовского моря есть неоспоримые плюсы. Во-первых, это доступность: цены на жилье, питание и развлечения здесь значительно ниже. Во-вторых, климат и неглубокое море идеально подходят для семей с детьми. Вода прогревается очень быстро, а на пляжах вы не столкнетесь с навязчивой толчеей.
Сергей особенно выделил три направления:
1. Кучугуры: спокойствие, песчаные пляжи и полное отсутствие суеты (Темрюкский район, Краснодарский край)
На первый взгляд, Кучугуры – типичный приморский поселок: узкие улочки, скромные кафе, минимум инфраструктуры. Но при более внимательном рассмотрении становится очевидно: именно в этой простоте и заключается его уникальность.
Преимущества:
- Привлекательные цены на проживание и питание.
- Быстро прогревающееся море, идеально подходящее для купания.
- Безопасные и комфортные условия для детей.
Недостатки:
- Глубина, комфортная для взрослых, находится на значительном расстоянии от берега.
- Отсутствие набережной и привычных развлечений.
- Возможно появление медуз (крупных, но немногочисленных).
"Кучугуры – не лучшее место для любителей шумных вечеринок и активного отдыха. Это курорт для тех, кто ищет уединение и тишину на лоне природы," – подчеркивает Сергей.
2. Голубицкая: развитая инфраструктура и разнообразие развлечений (Темрюкский район, Краснодарский край)
Если вы не готовы к полному отказу от благ цивилизации – Голубицкая станет отличным выбором. Этот курорт более оживленный и предлагает широкий спектр развлечений.
Что интересного:
- Просторный песчаный пляж с множеством кафе и сувенирных магазинов.
- Зоопарк, зеркальный лабиринт и "дом-перевертыш".
- Озеро с лечебными грязями, предлагающее почти спа-процедуры на открытом воздухе.
"Пляж в Голубицкой песчаный и достаточно широкий, здесь можно найти сувениры и перекусить в кафе. Море, в отличие от Кучугур, более глубокое. Взрослым комфортно плавать практически сразу у берега," – отмечает автор блога "Зоркий".
3. Курортное: уединенный отдых среди крымских степей и скал (Ленинский район, Республика Крым)
Самый дикий и аутентичный из трех представленных курортов. Сюда приезжают за полным уединением, разбивают палатки и отключаются от интернета. Курортное находится недалеко от Керчи, но атмосфера здесь совершенно другая – кажется, что до цивилизации сотни километров.
Преимущества:
- Кристально чистая вода, в которой видно каждую песчинку на дне.
- Генеральские пляжи – живописное побережье с пейзажами, достойными открыток.
- Близость к уникальному озеру Чокрак с целебными грязями.
Недостатки:
- Клещи, сколопендры и каракурты – типичные обитатели здешних степей.
- Отсутствие магазинов, гостиниц и элементарных удобств.
- Трудности с транспортной доступностью, особенно без личного автомобиля.
"Стоит сразу отметить, что все пляжи здесь дикие и не оборудованы. Их выбирают туристы, готовые жить несколько дней в палатках, наслаждаясь шумом волн и отсутствием людей," – заключает Сергей.
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