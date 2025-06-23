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Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлоткиfreepik

Этот яблочный пирог – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет побаловать себя и близких вкусной выпечкой, не тратя на это много времени! Минимум подготовки и максимум вкуса: нежное, ароматное тесто и сочные яблоки никого не оставят равнодушным. Этот десерт исчезнет со стола моментально!

Вам потребуются простые ингредиенты:

  • 2 куриных яйца
  • 100 г сахара
  • 100 мл молока
  • 200 г пшеничной муки
  • 10 г разрыхлителя для теста
  • 4 средних яблока (лучше кислые или кисло-сладкие)
  • Молотая корица (по вкусу)
  • Сахар для посыпки яблок (по вкусу)

Простой и понятный рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Пусть она прогреется, пока вы будете готовить тесто. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
  2. Возьмите форму для выпечки (идеально подойдет разъемная форма) и смажьте ее дно и бока небольшим количеством сливочного масла или застелите пергаментной бумагой. Выложите ломтики яблок в форму, равномерно распределяя их по дну. Посыпьте яблоки сахаром и молотой корицей – это придаст им карамельный оттенок и изумительный аромат.
  3. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром миксером или венчиком до образования светлой и пышной массы. В процессе взбивания тонкой струйкой влейте молоко.
  4. В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно вводите сухую смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на минимальной скорости, до получения однородного теста без комочков.
  5. Аккуратно вылейте приготовленное тесто на яблоки в форме, равномерно распределяя его.
  6. Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, или до тех пор, пока пирог не приобретет золотистый цвет, а зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой.
  7. Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть в форме. Затем аккуратно переверните пирог на красивое блюдо и по желанию посыпьте сахарной пудрой для дополнительной сладости и привлекательного внешнего вида.

Подавайте яблочный пирог теплым! Так вы сможете в полной мере насладиться его нежным, сочным вкусом и восхитительным ароматом. Приятного аппетита!

Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто немного ванильного экстракта или цедру лимона.

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