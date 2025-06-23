Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки

Этот яблочный пирог – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет побаловать себя и близких вкусной выпечкой, не тратя на это много времени! Минимум подготовки и максимум вкуса: нежное, ароматное тесто и сочные яблоки никого не оставят равнодушным. Этот десерт исчезнет со стола моментально!

Вам потребуются простые ингредиенты: