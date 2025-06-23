Замешиваем за 5 минут и подаем ароматный яблочный пирог: съедается до того, как успеет остыть — прекраснее шарлотки
- 21:33 23 июня
- Денис Косяков
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Этот яблочный пирог – настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет побаловать себя и близких вкусной выпечкой, не тратя на это много времени! Минимум подготовки и максимум вкуса: нежное, ароматное тесто и сочные яблоки никого не оставят равнодушным. Этот десерт исчезнет со стола моментально!
Вам потребуются простые ингредиенты:
- 2 куриных яйца
- 100 г сахара
- 100 мл молока
- 200 г пшеничной муки
- 10 г разрыхлителя для теста
- 4 средних яблока (лучше кислые или кисло-сладкие)
- Молотая корица (по вкусу)
- Сахар для посыпки яблок (по вкусу)
Простой и понятный рецепт:
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Пусть она прогреется, пока вы будете готовить тесто. Яблоки тщательно вымойте, удалите сердцевину и нарежьте тонкими ломтиками.
- Возьмите форму для выпечки (идеально подойдет разъемная форма) и смажьте ее дно и бока небольшим количеством сливочного масла или застелите пергаментной бумагой. Выложите ломтики яблок в форму, равномерно распределяя их по дну. Посыпьте яблоки сахаром и молотой корицей – это придаст им карамельный оттенок и изумительный аромат.
- В глубокой миске взбейте яйца с сахаром миксером или венчиком до образования светлой и пышной массы. В процессе взбивания тонкой струйкой влейте молоко.
- В отдельной емкости смешайте просеянную муку с разрыхлителем. Постепенно вводите сухую смесь в жидкие ингредиенты, аккуратно перемешивая лопаткой или миксером на минимальной скорости, до получения однородного теста без комочков.
- Аккуратно вылейте приготовленное тесто на яблоки в форме, равномерно распределяя его.
- Поставьте форму с пирогом в разогретую духовку и выпекайте 20-25 минут, или до тех пор, пока пирог не приобретет золотистый цвет, а зубочистка, вставленная в центр, не будет выходить сухой.
- Достаньте готовый пирог из духовки и дайте ему немного остыть в форме. Затем аккуратно переверните пирог на красивое блюдо и по желанию посыпьте сахарной пудрой для дополнительной сладости и привлекательного внешнего вида.
Подавайте яблочный пирог теплым! Так вы сможете в полной мере насладиться его нежным, сочным вкусом и восхитительным ароматом. Приятного аппетита!
Совет: Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто немного ванильного экстракта или цедру лимона.
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