Вот какие продукты лучше обходить стороной в "Магните" и "Пятерочке" - черный список опубликован

Однако результаты исследований, проведённых Роскачеством, свидетельствуют об обратном: значительная часть товаров не соответствует установленным нормативам и может представлять угрозу для здоровья. Эксперты выделили категории продукции, которые наиболее часто вызывают нарекания в отношении качества и безопасности.

Мы склонны полагать, что продукты, представленные на прилавках, успешно прошли все необходимые проверки и абсолютно безопасны для потребления.

Приблизительно 27% сухих завтраков вызывают серьёзные сомнения в их качестве. В них часто присутствуют дешёвые ингредиенты, избыточное количество сахара и отсутствует какая-либо питательная ценность. Аналогичная ситуация наблюдается и с глазированными сырками: около 37% не выдерживают проверку. Вместо натурального творога в них добавляют ароматизаторы, стабилизаторы и заменители молочного жира.

Колбасные изделия и шашлык: скрытые опасности

Анализ сервелата показал, что 28% продукции не соответствует принятым стандартам. В составе колбасы нередко обнаруживаются растительные белки и фосфаты, о которых не упоминается на этикетке. Шашлык может быть приготовлен из мяса низкого качества с использованием агрессивных маринадов. Особенно рискованно приобретать продукцию без прозрачной упаковки, поскольку сложно оценить её содержимое.

Коньяк и алкоголь: риск нарваться на подделку

Около 34% протестированных образцов, заявленных как «коньяк», оказались фальсификатом. Это либо суррогаты, либо спиртные напитки с добавками, вызывающими сильное похмелье или даже отравление. Приобретая алкогольную продукцию, обращайте внимание на наличие акцизной марки и избегайте подозрительно дешёвых вариантов.

Творог и рыба: необходим тщательный контроль

Даже в таком привычном продукте, как творог, могут скрываться неприятные сюрпризы: растительные жиры, антибиотики и недостаточное количество полезных молочнокислых бактерий. Рыба также не всегда радует: в некоторых образцах обнаруживают кишечную палочку и дрожжи. Это особенно опасно для продукции, не подвергающейся достаточной термической обработке.

Как защитить себя от некачественных продуктов?

Отдавайте предпочтение продукции, прошедшей проверку в независимых лабораториях. Избегайте приобретения товаров неизвестных марок и внимательно изучайте состав. И, конечно, помните: слишком низкая цена часто свидетельствует о низком качестве, пишет volgogradru.com.

Читайте также: