Смородина ждет этого, как манны небесной: даем 2 ложки в конце апреля — летом ветви сплошь в ягодах
- 22:17 24 апреля
- Дмитрий Перцев
Весенняя подкормка смородины – залог обильного урожая. Недостаток питательных веществ ослабляет растение, делая его уязвимым для болезней и вредителей, а также снижает количество ягод
Первую подкормку проводят весной, когда установится теплая погода и на кустах появятся первые листья. В средней полосе это обычно происходит в конце апреля.
Перед внесением удобрений аккуратно рыхлят почву вокруг куста, стараясь не повредить корни, расположенные близко к поверхности. Удобрения вносят в приствольный круг, отступая от ствола примерно на полметра.
Весной смородине особенно необходим азот, стимулирующий рост и развитие кустарника, что положительно сказывается на урожае.
Лучше всего использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Например, диаммофоска (или нитрофоска). Для этого 30 г удобрения (около 2 столовых ложек) растворяют в 10 литрах воды и поливают куст.
В качестве альтернативы можно использовать органические удобрения, такие как настой куриного помета, богатого азотом. Гранулированный помет разводят в воде в пропорции 1:20.
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