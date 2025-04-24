В конце апреля малине без этого не обойтись: горсть под корни — летом кусты превратятся в настоящий ягодный конвейер

Фото из архива "Про Города"

Как только появятся первые листочки, сигнализирующие о пробуждении малины, пора приступать к весенней подкормке. В средней полосе России оптимальное время для этого – апрель.

Малина – любимица многих садоводов за свой неповторимый аромат и вкус. Чтобы каждый год наслаждаться обильным урожаем сочных ягод, весной необходимо уделить особое внимание подкормке кустарников

Чем же подкормить малину весной, чтобы обеспечить ей энергичный рост и щедрое плодоношение? Опытные садоводы рекомендуют на начальном этапе отдать предпочтение минеральным удобрениям. Они быстрее и эффективнее усваиваются малиной, чем органика. Органические подкормки лучше приберечь для более позднего периода.

Идеальным вариантом для ранней весенней подкормки является азофоска – комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Эти элементы жизненно необходимы малине для активного роста и развития. Достаточно рассыпать 30 граммов азофоски на квадратный метр вокруг кустов, слегка заделывая удобрение в почву. Это обеспечит постепенное поступление питательных веществ к корням.

В качестве альтернативы азофоске можно использовать другие азотные удобрения:

Мочевина: более концентрированная, поэтому достаточно 10 граммов на квадратный метр.

более концентрированная, поэтому достаточно 10 граммов на квадратный метр. Аммиачная селитра: эффективный источник азота, норма внесения – 15 граммов на квадратный метр.

Важно соблюдать меру. Избыток азота может привести к активному росту листвы в ущерб образованию плодов.

Через две недели после первой подкормки, когда малина активно пойдет в рост, можно внести органические удобрения, обеспечивающие более длительное и сбалансированное питание:

Компост или перегной: внести слоем 5-7 см вокруг кустов.

внести слоем 5-7 см вокруг кустов. Раствор коровяка: развести водой в пропорции 1:10.

развести водой в пропорции 1:10. Раствор куриного помета: развести водой в пропорции 1:20 (помет более концентрированный, поэтому соблюдайте осторожность).

Важно: Если вы подкармливали малину осенью, ранней весной можно обойтись без дополнительной подкормки.

Правильная весенняя подкормка – основа для обильного и качественного урожая малины. Выбрав подходящее удобрение и соблюдая рекомендованные дозировки, вы обеспечите своим кустам все необходимые условия для активного роста и обильного плодоношения. Не забывайте о регулярном поливе и рыхлении почвы, чтобы усилить эффект от подкормки.

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