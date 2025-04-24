В конце апреля малине без этого не обойтись: горсть под корни — летом кусты превратятся в настоящий ягодный конвейер
- 21:01 24 апреля
- Дмитрий Перцев
Малина – любимица многих садоводов за свой неповторимый аромат и вкус. Чтобы каждый год наслаждаться обильным урожаем сочных ягод, весной необходимо уделить особое внимание подкормке кустарников
Как только появятся первые листочки, сигнализирующие о пробуждении малины, пора приступать к весенней подкормке. В средней полосе России оптимальное время для этого – апрель.
Чем же подкормить малину весной, чтобы обеспечить ей энергичный рост и щедрое плодоношение? Опытные садоводы рекомендуют на начальном этапе отдать предпочтение минеральным удобрениям. Они быстрее и эффективнее усваиваются малиной, чем органика. Органические подкормки лучше приберечь для более позднего периода.
Идеальным вариантом для ранней весенней подкормки является азофоска – комплексное минеральное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Эти элементы жизненно необходимы малине для активного роста и развития. Достаточно рассыпать 30 граммов азофоски на квадратный метр вокруг кустов, слегка заделывая удобрение в почву. Это обеспечит постепенное поступление питательных веществ к корням.
В качестве альтернативы азофоске можно использовать другие азотные удобрения:
- Мочевина: более концентрированная, поэтому достаточно 10 граммов на квадратный метр.
- Аммиачная селитра: эффективный источник азота, норма внесения – 15 граммов на квадратный метр.
Важно соблюдать меру. Избыток азота может привести к активному росту листвы в ущерб образованию плодов.
Через две недели после первой подкормки, когда малина активно пойдет в рост, можно внести органические удобрения, обеспечивающие более длительное и сбалансированное питание:
- Компост или перегной: внести слоем 5-7 см вокруг кустов.
- Раствор коровяка: развести водой в пропорции 1:10.
- Раствор куриного помета: развести водой в пропорции 1:20 (помет более концентрированный, поэтому соблюдайте осторожность).
Важно: Если вы подкармливали малину осенью, ранней весной можно обойтись без дополнительной подкормки.
Правильная весенняя подкормка – основа для обильного и качественного урожая малины. Выбрав подходящее удобрение и соблюдая рекомендованные дозировки, вы обеспечите своим кустам все необходимые условия для активного роста и обильного плодоношения. Не забывайте о регулярном поливе и рыхлении почвы, чтобы усилить эффект от подкормки.
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