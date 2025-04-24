Всех, у кого есть квартира и дача, ждет внезапный сюрприз: придется делиться
- 15:15 24 апреля
- Дмитрий Перцев
Владельцам квартир и дачных участков в России необходимо обратить внимание на важный момент, о котором предупреждают коммунальные службы: до 25 апреля нужно передать показания счетчиков в соответствующие ресурсные организации.
Начался дачный сезон, и многие россияне проводят больше времени за городом, особенно в период майских праздников. Важно помнить о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков в городских квартирах.
Обычно крайний срок для передачи данных – 25-е число каждого месяца. Если показания не будут переданы до 25 апреля, плата за коммунальные услуги в мае будет начисляться по новым правилам, что может привести к увеличению расходов.
Специалисты подчеркивают, что передавать показания необходимо, даже если счетчик показывает нулевое потребление электроэнергии или воды. Отсутствие информации от жильцов приведет к изменению порядка начисления платы за ресурсы.
Первоначально в квитанциях будет указан средний уровень потребления, рассчитанный на основе предыдущих периодов. Если показания так и не будут предоставлены, начисление платы будет производиться по нормативу, установленному государством. Зачастую такой норматив значительно превышает фактическое потребление, зафиксированное счетчиком, что приведет к необоснованным переплатам.
Чтобы избежать переплат и не столкнуться с неприятными сюрпризами в коммунальных квитанциях, владельцам квартир рекомендуется не забывать о своевременной передаче показаний счетчиков, даже если они временно проживают на даче, пишет PRIMPRESS.
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