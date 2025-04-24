Всех, у кого есть квартира и дача, ждет внезапный сюрприз: придется делиться

Фото из архива "Про Города"

Владельцам квартир и дачных участков в России необходимо обратить внимание на важный момент, о котором предупреждают коммунальные службы: до 25 апреля нужно передать показания счетчиков в соответствующие ресурсные организации. Начался дачный сезон, и многие россияне проводят больше времени за городом, особенно в период майских праздников. Важно помнить о необходимости своевременной передачи показаний счетчиков в городских квартирах.

Обычно крайний срок для передачи данных – 25-е число каждого месяца. Если показания не будут переданы до 25 апреля, плата за коммунальные услуги в мае будет начисляться по новым правилам, что может привести к увеличению расходов.