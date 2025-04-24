Всего 1 стакан овсянки и 2 яйца — божественно вкусный завтрак готов: домочадцы слопали за секунду

Попробуйте восхитительное и питательное блюдо, которое удивит ваших близких: овсянку с яйцом. Этот простой, но необычный рецепт понравится даже самым придирчивым гурманам.

Вам понадобится: чашка овсяных хлопьев (выберите свой любимый вид), два свежих яйца, 250 мл молока комнатной температуры, около 30 грамм твердого сыра (например, чеддер или гауда), немного свежей зелени по вкусу (петрушка, укроп или зеленый лук) и немного соли.

В миске соедините овсяные хлопья, яйца и молоко. Тщательно перемешайте и дайте постоять 5-10 минут, чтобы овсянка размягчилась и впитала жидкость. В это время мелко нарежьте зелень и натрите сыр на мелкой терке. Добавьте зелень и сыр в овсяную смесь, добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте.

Разогрейте немного растительного масла на сковороде среднего диаметра. Выложите овсяную смесь на сковороду, равномерно распределив ее по поверхности. Накройте сковороду крышкой и жарьте около 3-4 минут до золотистой корочки снизу. Осторожно переверните овсяный блин на другую сторону, снимите крышку и готовьте еще 2-3 минуты, пока другая сторона не подрумянится, а сыр не расплавится.

Подавайте сразу же, нарезав на кусочки. При желании можно добавить ложку сметаны, греческого йогурта или любимый соус. Этот питательный завтрак придаст вам энергии на весь день, пишет krasnoyarskmedia.ru.

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