Крыжовник дуреет с этой прикормки: топ советов для выращивания ягод слаще меда
- 08:15 22 апреля
- Дмитрий Перцев
Крыжовник – популярный кустарник среди садоводов, ценящийся за кисло-сладкие, богатые витаминами и минералами ягоды. Это растение не требует сложного ухода, но некоторые правила необходимо соблюдать.
Крыжовник предпочитает солнечные места, поэтому сажать его следует на хорошо освещенных участках. Недостаток света негативно сказывается на урожайности и вкусе ягод. Растение хорошо растет на различных типах почв.
Саженцы высаживают в открытый грунт осенью или весной, в лунки глубиной около 50 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра, а для крупных сортов – не менее 2 метров. Для хорошей приживаемости и роста на дно лунки добавляют смесь перегноя, золы и минеральных удобрений, например, суперфосфата.
При посадке корневая шейка саженца должна быть на 5 см выше уровня земли. После засыпки землей и утрамбовки куст обильно поливают (около 5 литров для молодого растения) и мульчируют торфом или перегноем.
Дальнейший уход заключается в аккуратном рыхлении почвы, удалении сорняков и подкормке после цветения и сбора урожая. Важна регулярная обрезка для формирования кроны в первые годы и для прореживания, начиная с четвертого года.
Лучшее время для посадки саженцев с открытой корневой системой – весна (до распускания почек) или осень. Контейнерные растения можно высаживать практически в любое время. Рекомендуется обновлять кусты крыжовника каждые 15-25 лет, не дожидаясь их гибели.
Плоды крыжовника могут быть различных цветов: зеленые, красные, розовые, фиолетовые, бордовые, оранжевые. Созревание зависит от сорта: ранние сорта – в июле, поздние – в августе.
Сбор урожая может быть затруднен из-за колючих веток, однако существуют бесшипные сорта. Собирать ягоды лучше утром или вечером, в прохладную погоду.
Крыжовник богат витаминами (A, B, C, E), бета-каротином, калием, кальцием, кремнием, марганцем, медью и железом. Рекомендуемая дневная норма потребления – не более 200 грамм.
Крыжовник полезен для нервной системы благодаря витаминам группы B и магнию. Он также способствует выведению шлаков и токсинов, снижает артериальное давление и поддерживает репродуктивную функцию, пишет источник.
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