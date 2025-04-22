Крыжовник дуреет с этой прикормки: топ советов для выращивания ягод слаще меда

Крыжовник предпочитает солнечные места, поэтому сажать его следует на хорошо освещенных участках. Недостаток света негативно сказывается на урожайности и вкусе ягод. Растение хорошо растет на различных типах почв.

Крыжовник – популярный кустарник среди садоводов, ценящийся за кисло-сладкие, богатые витаминами и минералами ягоды. Это растение не требует сложного ухода, но некоторые правила необходимо соблюдать.

Саженцы высаживают в открытый грунт осенью или весной, в лунки глубиной около 50 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 1 метра, а для крупных сортов – не менее 2 метров. Для хорошей приживаемости и роста на дно лунки добавляют смесь перегноя, золы и минеральных удобрений, например, суперфосфата.

При посадке корневая шейка саженца должна быть на 5 см выше уровня земли. После засыпки землей и утрамбовки куст обильно поливают (около 5 литров для молодого растения) и мульчируют торфом или перегноем.

Дальнейший уход заключается в аккуратном рыхлении почвы, удалении сорняков и подкормке после цветения и сбора урожая. Важна регулярная обрезка для формирования кроны в первые годы и для прореживания, начиная с четвертого года.

Лучшее время для посадки саженцев с открытой корневой системой – весна (до распускания почек) или осень. Контейнерные растения можно высаживать практически в любое время. Рекомендуется обновлять кусты крыжовника каждые 15-25 лет, не дожидаясь их гибели.

Плоды крыжовника могут быть различных цветов: зеленые, красные, розовые, фиолетовые, бордовые, оранжевые. Созревание зависит от сорта: ранние сорта – в июле, поздние – в августе.

Сбор урожая может быть затруднен из-за колючих веток, однако существуют бесшипные сорта. Собирать ягоды лучше утром или вечером, в прохладную погоду.

Крыжовник богат витаминами (A, B, C, E), бета-каротином, калием, кальцием, кремнием, марганцем, медью и железом. Рекомендуемая дневная норма потребления – не более 200 грамм.

Крыжовник полезен для нервной системы благодаря витаминам группы B и магнию. Он также способствует выведению шлаков и токсинов, снижает артериальное давление и поддерживает репродуктивную функцию, пишет источник.

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