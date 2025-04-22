Кидаю 3 кусочка в чайник — и накипь пропадает моментально: лайфхак безопасен для здоровья и прибора

Накипь в чайнике – не только неэстетичная проблема, но и фактор, негативно влияющий на вкус воды и долговечность прибора. Многие хозяйки привыкли использовать уксус для удаления известкового налета, однако этот способ может быть небезопасным из-за резкого запаха и риска остаточных следов. К счастью, существует более экологичная и приятная альтернатива, которую рекомендует сайт BurdaStyle: используйте обычный лимон!

Этот метод не только эффективен, но и гораздо безопаснее для вашего здоровья и окружающей среды. Лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, является мощным, но при этом щадящим средством для борьбы с накипью. К тому же, после обработки чайника лимоном, в доме останется приятный цитрусовый аромат.