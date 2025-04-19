Бархатцы в пролете: сажаем под яблоней 3 маленьких кустика — муравьи и тля все лето обходят дерево за километр
- 08:15 19 апреля
- Дмитрий Перцев
Муравьи, известные своей трудолюбием, в саду часто становятся врагами, особенно для плодовых деревьев. Они создают симбиоз с тлей, перенося её на яблони, груши и другие культуры. Тля, в свою очередь, высасывает соки из растений, снижая урожайность.
Многие садоводы используют бархатцы, надеясь на их отпугивающие свойства. Но, к сожалению, в борьбе с муравьями они малоэффективны. Секрет кроется в другом растении – мяте болотной (пеннирояле), о которой незаслуженно забывают.
Мята болотная – это настоящий защитник ваших деревьев. Её сильный аромат отпугивает не только комаров и блох, но и муравьев, "пасущих" тлю.
Этот запах – словно невидимая стена, заставляющая муравьев бежать. Колючие цветки создают дополнительный барьер, затрудняя доступ к деревьям. Это натуральное и безопасное решение, не загрязняющее почву и не вредящее полезным насекомым.
Как использовать мяту болотную для защиты сада:
- Выращивание рассады: В конце марта – начале апреля посейте семена мяты болотной на рассаду.
- Правильная посадка: После заморозков высадите рассаду в приствольные круги деревьев. Мята неприхотлива и хорошо растет на солнце и в полутени. Расстояние между кустиками – около 50 сантиметров.
- Несложный уход: Мята любит влажную почву, поэтому регулярно поливайте, особенно в засуху.
- Ожидаемый эффект: Мята болотная отпугивает муравьев и создает неблагоприятную среду для тли, обеспечивая комплексную защиту.
Преимущества мяты болотной:
- Экологичность и безопасность: Безопасна для людей, животных и окружающей среды.
- Продолжительный эффект: Защищает сад весь сезон, не требуя повторных обработок.
- Простота выращивания: Легко выращивать даже начинающему садоводу.
- Эстетическая привлекательность: Украшает сад своим видом.
Мята болотная – это простой, эффективный и экологичный способ защитить ваши деревья от муравьев и тли. Попробуйте этот метод, и ваш сад будет процветать без вредных химикатов! Позвольте природе позаботиться о вашем саде, пишет usolie.info.
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