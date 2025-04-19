Бархатцы в пролете: сажаем под яблоней 3 маленьких кустика — муравьи и тля все лето обходят дерево за километр

Муравьи, известные своей трудолюбием, в саду часто становятся врагами, особенно для плодовых деревьев. Они создают симбиоз с тлей, перенося её на яблони, груши и другие культуры. Тля, в свою очередь, высасывает соки из растений, снижая урожайность.

Многие садоводы используют бархатцы, надеясь на их отпугивающие свойства. Но, к сожалению, в борьбе с муравьями они малоэффективны. Секрет кроется в другом растении – мяте болотной (пеннирояле), о которой незаслуженно забывают.