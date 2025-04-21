Красные "бугры" исчезли без следа: полила копеечным средством смородину, не нарадуюсь — тля убежала за километр
- 07:05 21 апреля
- Дмитрий Перцев
Нашествие тли на смородину – серьезная проблема, особенно когда речь идет о галловой тле. Ее легко узнать по деформированным листьям с красными буграми. Сначала маленькие бугорки появляются только на молодых листочках, но вскоре вредитель распространяется по всему кусту.
Избавиться от галловой тли поможет копеечное средство – марганцовка. Раньше ее можно было купить в аптеке, но сейчас кристаллы продаются в садовых магазинах.
Для приготовления раствора необходимо 10 грамм марганцовки на 10 литров воды. Раствор должен быть розовым, а не бордовым, чтобы не повредить корни.
Обработку проводят вечером, в отсутствие активного солнца. Куст поливают под корень по периметру кроны, расходуя 8-10 литров раствора на одно растение.
Обычно достаточно одной обработки, но при сильном заражении рекомендуется повторить процедуру через неделю.
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