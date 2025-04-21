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Красные "бугры" исчезли без следа: полила копеечным средством смородину, не нарадуюсь — тля убежала за километр

Красные "бугры" исчезли без следа: полила копеечным средством смородину, не нарадуюсь — тля убежала за километрСоздано в Шедевруме

Нашествие тли на смородину – серьезная проблема, особенно когда речь идет о галловой тле. Ее легко узнать по деформированным листьям с красными буграми. Сначала маленькие бугорки появляются только на молодых листочках, но вскоре вредитель распространяется по всему кусту.

Избавиться от галловой тли поможет копеечное средство – марганцовка. Раньше ее можно было купить в аптеке, но сейчас кристаллы продаются в садовых магазинах.

Для приготовления раствора необходимо 10 грамм марганцовки на 10 литров воды. Раствор должен быть розовым, а не бордовым, чтобы не повредить корни.

Обработку проводят вечером, в отсутствие активного солнца. Куст поливают под корень по периметру кроны, расходуя 8-10 литров раствора на одно растение.

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