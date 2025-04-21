В апреле-марте кошельки лопнут от денег: Глоба назвала два знака, карманы которых ждет благословение фортуны

Астролог Тамара Глоба предсказывает, что апрель 2025 года станет золотым месяцем для Овнов и Близнецов в финансовом плане. Их ждет значительный приток денежных средств, способный существенно улучшить их материальное положение

Овны: Внимательность и целеустремленность станут вашими лучшими союзниками. Активные действия приведут к новым профессиональным вершинам и, как следствие, к увеличению доходов. Этот финансовый подъем позитивно скажется и на личной жизни, принося удовлетворение и уверенность. Совет от Тамары Глобы: прислушивайтесь к интуиции и полагайтесь на собственные силы.