"ОСАГО и права оформлять больше не нужно": водителей ждет приятный сюрприз

В 2025 году Россия пересмотрела правила использования средств индивидуальной мобильности (СИМ), сделав их более доступными и удобными для горожан. Теперь для управления электросамокатом, моноколесом или гироскутером больше не требуются водительские права и страховка. Это упрощает использование СИМ в качестве повседневного транспорта, особенно для тех, кто ищет экономичную и мобильную альтернативу автомобилю или общественному транспорту.

Несмотря на отмену ряда формальностей, передвижение на СИМ по-прежнему регулируется правилами дорожного движения. Новые правила устанавливают возрастное ограничение: управлять СИМ разрешено с 14 лет. Это связано с заботой о безопасности подростков, которые часто попадают в аварии из-за неосторожного вождения. Детям младшего возраста разрешено использовать СИМ только под присмотром взрослых на безопасных площадках, таких как парки или спортивные зоны.