Рассада просто мечтает об этом после пикировки: 5 капель на 1 литр - и корни станут мощными, а стебли - толстыми

Забудьте о слабых и болезненных ростках перца! Елена Николаева, агроном с многолетним опытом, делится проверенными секретами, как вырастить сильную и здоровую рассаду с мощной корневой системой, которая гарантированно принесет богатый урожай. Ее советы – это результат многолетней практики и знаний, которые помогут вам добиться успеха в выращивании перца.

По мнению Елены Николаевой, для успешного выращивания рассады перца необходимо учитывать три ключевых фактора: