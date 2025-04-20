Втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю — очень полезная вещь для решения многих проблем
- 04:03 20 апреля
- Денис Косяков
Картонная втулка от туалетной бумаги — предмет, который мы обычно выбрасываем. Но она обладает массой полезных свойств и может пригодиться в самых разных ситуациях в быту.
Не спешите отправлять втулки в мусорное ведро. Просто проявите фантазию. Идеями поделились авторы Дзен-канала «Дачный СтройРемонт».
Мытьё окон. Втулка — идеальный инструмент для чистки оконных рам. Просто положите её наполовину в воду, размочите картон и придайте ему нужную форму. С помощью такого «инструмента» легко убрать грязь из самых труднодоступных мест.
Органайзер. Склейте несколько предметов, сделайте дно из картона, и у вас получится удобное хранилище для всего необходимого.
Выращивание рассады. Втулки можно использовать в качестве стаканчиков при посеве разных растений. Вы сможете легко извлечь из них саженцы и посадить в открытый грунт.
Творчество. Сомните дно втулок, придав форму разных фигур. Теперь их можно использовать как штампы для рисования.
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