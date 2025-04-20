Водителям старше 70 лет полностью запретят садиться за руль - ГАИ ужесточит правила с 21 апреля
- 03:07 20 апреля
- Денис Косяков
Вопрос о возможном введении возрастных рамок для водителей преклонного возраста в Российской Федерации продолжает быть предметом активных обсуждений среди специалистов и широкой общественности.
В настоящее время в российском законодательстве отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для лиц, управляющих транспортными средствами, однако возможность их введения в перспективе оценивается как достаточно вероятная. Это обусловлено существующей международной практикой и растущей обеспокоенностью государственных органов относительно обеспечения безопасности дорожного движения, как сообщает источник информации.
В ряде государств мира уже действуют строгие регламенты в отношении водителей старшего поколения. Например:
- В Королевстве Саудовская Аравия водители, достигшие 70-летнего возраста, обязаны ежегодно проходить медицинское обследование для подтверждения своей пригодности к управлению автомобилем.
- В Турецкой Республике водители старше 65 лет должны проходить медицинскую комиссию каждые два года, а после достижения 75 лет – ежегодно.
- На Филиппинах к водителям, перешагнувшим 60-летний рубеж, предъявляются более жесткие требования по состоянию здоровья, в том числе по зрению и слуху.
- В Объединенных Арабских Эмиратах в некоторых эмиратах водительские права могут быть аннулированы у лиц старше 70 лет в случае непрохождения регулярных медицинских осмотров.
Эти меры направлены на минимизацию рисков, связанных с возрастными изменениями в состоянии здоровья, такими как ухудшение зрительной функции, снижение скорости реакции и наличие хронических заболеваний.
В Российской Федерации на сегодняшний день отсутствуют возрастные ограничения для водителей. Тем не менее, контроль за их состоянием здоровья постепенно ужесточается. В соответствии с действующим законодательством, управление транспортным средством запрещено при наличии медицинских противопоказаний, выявленных в ходе обязательного медицинского осмотра, необходимого для получения водительского удостоверения. При выявлении у водителя заболеваний, препятствующих безопасному вождению (например, серьезных проблем со зрением или сердечно-сосудистых заболеваний), его водительские права могут быть аннулированы.
Статистические данные свидетельствуют о том, что водители пожилого возраста реже становятся причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий по сравнению с более молодыми. Их богатый жизненный опыт и более осторожный стиль вождения зачастую компенсируют физические ограничения, возникающие с возрастом. Вместе с тем, некоторые хронические заболевания, такие как сахарный диабет или ухудшение зрения, могут повысить вероятность возникновения ДТП. В подобных случаях водители могут восстановить свои права, пройдя повторную медицинскую комиссию и подтвердив свою способность управлять автомобилем, возможно, с использованием корректирующих зрение средств.
В 2023 году в городе Санкт-Петербурге группа депутатов выступила с инициативой ужесточения мер в отношении водителей старше 70 лет, включающих в себя:
- Сокращение срока действия водительского удостоверения до двух лет.
- Обязательное прохождение медицинских проверок каждые два года.
- Ужесточение требований к состоянию здоровья, особенно в отношении зрения и слуха.
Авторы данных предложений выражают уверенность в том, что они помогут снизить количество ДТП, обусловленных возрастными факторами, и повысить уровень безопасности на дорогах. Однако данная инициатива не получила широкой поддержки, поскольку многие считают ее избыточной и дискриминационной.
Таким образом, вопрос о введении возрастных ограничений для пожилых водителей остается дискуссионным. С одной стороны, обеспечение безопасности дорожного движения является приоритетной задачей. По информации ГИБДД, примерно 10% всех ДТП с участием пожилых водителей связаны с их физическими ограничениями. Ухудшение зрения и замедленная реакция действительно могут увеличивать риск возникновения аварийных ситуаций.
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